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Шуляк рассказала, как в Украине планируют комплексно реконструировать кварталы

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Вторник 28 февраля 2023 14:43
Шуляк рассказала, как в Украине планируют комплексно реконструировать кварталы Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Комплексная реконструкция кварталов в Украине будет предусматривать реконструкцию жилья, модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры больницы, школы, садики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя необходимость внесения изменений в соответствующий законопроект №6458, который уже прошел первое чтение и готовится ко второму.

"Этот документ мы готовили еще до войны, и он касался реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда. Сейчас он уместен для восстановления в результате войны жилья. В этом контексте должны пересмотреть подходы к работе с местными властями, инвесторами, которые будут вкладывать в эти проекты средства и к работе с жителями", - объяснила она.

Среди ключевых задач законопроекта - внедрение инструментов и процедур для практической реализации комплексной программы восстановления населенного пункта, алгоритм принятия решений о реконструкции жилья, усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья, различные варианты отселения людей во время реконструкции, расширение источников финансирования проектов реконструкции и т.д.

Реконструкция по новым строительным нормам будет предусматривать три аспекта, отметила Елена Шуляк: безопасность (повышение стандартов гражданской защиты населения), энергоэффективность (уменьшение расходов на содержание жилья) и безбарьерность (доступность для лиц с инвалидностью и всех категорий граждан).

Напомним, недавно парламент принял во втором чтении и в целом законопроект авторства Шуляк о компенсации поврежденного и разрушенного жилья (№7198). Этот документ - законодательная возможность начать компенсировать жилье людям, не дожидаясь репараций от РФ.

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Елена Шуляк Жилье
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