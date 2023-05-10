Шуляк рассказала, как получить помощь для текущего ремонта поврежденного жилья

В Украине заработала государственная программа "єВідновлення", в рамках которой граждане смогут получить помощь на текущий ремонт собственного жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Это - начало крупной комплексной компенсации для собственников жилья, которое пострадало из-за войны. В настоящее время "єВідновлення" касается только поврежденного жилья. Следующий шаг - возмещение уничтоженного жилья, которое предусмотрено нашим законопроектом №7198. В частности, гражданам будут предоставляться жилищные сертификаты, с помощью которых можно будет приобрести новое жилье", - рассказала Шуляк.

По ее словам, цель программы - дать нашим гражданам, жилье которых пострадало, возможность сделать ремонт, создать достойные условия проживания. Услуга запускается весной для того, чтобы граждане успели подготовиться к зиме.

Она пояснила, что речь идет о том, чтобы дать нашим гражданам, жилье которых пострадало, возможность сделать ремонт, создать себе достойные условия проживания. В частности, это ремонт кровли, замена окон или дверей, восстановление полов и т.д.

Использовать эту помощь можно будет в течение 1 года со дня ее получения исключительно на стройматериалы и услуги по выполнению ремонтных работ. По аналогии с программой "єВідновлення". К тому же, продавец товаров или услуг должен подать заявку на участие в программе через портал "Дія". Р

аботать в системе может каждый бизнес, имеющий соответствующий код на осуществление деятельности, отмечают разработчики услуги - Минразвития общин, территорий и инфраструктуры, Минцифры в сотрудничестве с USAID/UK aid проектом "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Всемирным банком.

Объекты на территориях, где ведутся боевые действия или на временно оккупированных территориях, не подпадают под действие программы. Претендовать на государственную помощь можно будет уже после освобождения территорий.

Кроме того, как подчеркнула Шуляк, уже в ближайшее время начнется следующий этап реализации государственной политики по компенсациям.

"Заявления на компенсацию за разрушенное жилье можно будет подавать уже с 22 мая этого года через "Дію", ЦПАУ, нотариусы, через центры социальной защиты. У нас в законе есть 4 приоритетные категории на компенсацию - военнослужащие, многодетные семьи, лица с инвалидностью и демобилизованными. Будет работать прозрачный и честный цифровой механизм, поэтому ни один чиновник не сможет зайти в систему и изменить очередность предоставления компенсации", - напомнила глава партии.

Напомним, подать заявку и получить средства можно, подав сначала информационное сообщение о разрушенном имуществе через "Действие" (если такое сообщение еще не подано); создать банковскую карточку "Восстановление" в одном из банков-партнеров или в приложении "Дія".

В настоящее время к "Восстановлению" подключены следующие банки: Сбербанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к "єВідновленню".

Отметим, что по подсчетам Всемирного банка, только жилищный сектор понес прямой ущерб более чем на 50 млрд дол.

В то же время, по данным областных военных администраций, с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено почти 18,5 тыс. многоэтажных жилых домов и более 142 тыс. частных усадеб.