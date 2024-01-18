Шуляк рассказала, почему до сих пор не приняли законопроект о местном самоуправлении

В январе-феврале в Верховной раде готовятся рассмотреть важный для реформы децентрализации законопроект №6401, который должен способствовать открытости общин и существенно расширить возможности добропорядочного самоуправления на местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении его авторы обратились за поддержкой Ассоциации украинских городов.

"Сейчас мы готовимся рассматривать этот законопроект во втором чтении. Его цель - усилить прозрачность местного самоуправления. Речь идет прежде всего о видеофиксации всех заседаний, а также публикации информации об имуществе, принадлежащем общине, чтобы каждый житель знал, чем она распоряжается, какие возможности у нее распоряжаются. есть, но далеко не всем это нравится - представители некоторых франций блокируют эту инициативу. Их цель - чтобы законопроект не вышел в зал", - отметила нардеп.

Среди ключевых изменений, предлагаемых законопроектом:

Публикация видеозаписей сессий и постоянных комиссий ОМС (кроме вопросов с ограниченным доступом). После военного положения – прямые трансляции;

Сохранение архива записей заседаний не менее 5 лет;

Обязательная публикация проектов повестки и поименных голосований;

Обнародование информации в форме открытых данных;

Публичное обнародование информации о результатах инвентаризации;

Обязательность онлайн-трансляций сессий местных советов;

Создание открытого реестра объектов права коммунальной собственности территориального общества.

Шуляк также отметила - ситуация с открытостью власти значительно ухудшилась после введения военного положения в Украине. В частности, принятие решений часто происходит без обсуждений и разъяснений. Изменить это должны меры, предусмотренные в законопроекте №6401.

Напомним, кроме законопроекта №6401, в приоритетные законы реформы децентрализации относятся те, что связаны с участием граждан в принятии решений на местном уровне.

В частности, ВР хочет предоставить органам самоорганизации населения возможность реализовывать проекты необоронного характера, связанные с развитием района или квартала, и получать на это финансирование из местного бюджета (законопроект №6319). Также ожидает принятия законопроект №4298 - о создании местных государственных администраций как органов префектурного типа.

Перечисленные 3 законопроекта, по словам Шуляка, входят в список 10 важных законопроектов для децентрализации, поддержки и развития общин, которые готовы к голосованию в Верховной раде.