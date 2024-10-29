Шуляк рассказала, почему большинство украинцев, чье жилье пострадало от войны, не могут подать компенсацию

По ее словам, с момента запуска Реестра поврежденного и уничтоженного имущества в мае 2023 граждане, чье жилье пострадало в результате войны, подали 780 тысяч информационных сообщений об этом, но только 150 тысяч из них подали заявления о компенсации. Это результат того, что у гражданина не было документов, подтверждающих право собственности на жилье.

"Алгоритм следующий – сначала с помощью "Дії", или через ЦНАП человек подает информационное сообщение о том, что его жилье пострадало в результате боевых действий или обстрелов. Следующий шаг – он подает заявление на компенсацию. Заявление нельзя подать отдельно, сначала нужно информационное сообщение . Это позволяет нам сформировать единую базу поврежденного жилья. Но как мы видим, только 20% информационных сообщений превращаются в заявления", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что основной причиной того, что граждане не могут "конвертировать" информационные сообщения в заявления на компенсацию – отсутствие у них правоустанавливающих документов. Это нужно для того, чтобы выплаты получали именно собственники жилья, а не, например, арендаторы или вообще мошенники. Среди причин отсутствия документов о праве собственности - они могли остаться в уничтоженном жилье, или их могли потерять во время бегства от войны, или остаться в жилье, которое сейчас во временной оккупации.

“Дело в том, что в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, где собственно и фиксируются документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, заработал только в 2014 году. Именно с этого времени информация о приобретении права собственности фиксируется там автоматически. Если жилье было приобретено раньше, документы следует вносить своими руками. Без такой записи в этом документе право собственности остается преимущественно только на бумаге. Или нужно поднимать данные из БТИ, что тоже очень непросто. Но люди просто не знали об этом", – отметила Елена Шуляк.

Она добавила, гражданам, которые приобрели жилье до 2014 года, следует заблаговременно позаботиться о фиксации этого в Реестре прав. Без этого они не смогут подать заявление на компенсацию, если жилье пострадает. Сделать это можно через портал или приложение "Дія".