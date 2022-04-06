Шуляк: російські військові мають відповісти за сексуальні злочини, скоєні в Україні

Народні депутати разом із прокуратурою напрацюють зміни до законодавства, які б допомогли швидше виявити сексуальні злочини під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в блозі на Lb.ua.

"За кожне насилля мають відповісти найвищою мірою. За кожну жертву, за кожне горе. Зараз наша ціль - зібрати найповнішу картину по зґвалтуванням російськими солдатами", - повідомила вона.

Як зауважила нардеп, сексуальне насилля - це не лише про зґвалтування, це також погрози зґвалтуванням або сексуальним насиллям, каліцтво статевих органів, тортури сексуального характеру, примусове оголення, сексуальне рабство, примусова вагітність, примусова стерилізація, примушування до проституції.

"Держава дуже хоче захистити кожну і кожного. Але без нашого спільного розголосу це зробити буде набагато тяжче", - наголосила вона.

За словами Шуляк, донині у нас не було належної комунікаційної поведінки, як говорити про сексуальне насилля. А робити це треба голосно, щоб весь світ знав наскільки жорстоко та по-звірячому діють рашисти.

"Але, погодьтеся, у воєнний час жінка, яку гвалтували нелюди, а потім залишили в темному підвалі на невизначений час, не має можливості швидко знайти лікаря чи адвоката. Міжнародне кримінальне право дозволяє у таких випадках не орієнтуватися на медично-правові висновки. Тобто, можна фіксувати психологічні зміни, збої менструальних циклів. Показами для розслідування цілком можуть бути й інші речі. Зокрема, і телефонні дзвінки, перехоплення розмов окупантів, де вони розповідають про зґвалтування", - розповіла голова партії.