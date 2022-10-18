Шуляк: Рада упростила учет рабочих мест для лиц с инвалидностью

Верховная рада приняла в целом законопроект №7433 о внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и некоторых других ЗУ, относительно защиты прав физических лиц во время военного положения и упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Документ отменяет отчет работодателей о трудоустройстве лиц с инвалидностью. Отныне эта обязанность переведена на территориальные отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, которые будут получать необходимые данные из Государственного реестра", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что использование таких данных необходимо для учета квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, расчета административно-хозяйственных санкций и защиты других социально-трудовых прав.

"В Украине действует квота, при которой на каждом предприятии 4% всех рабочих мест должны занимать люди с инвалидностью. Если эта квота не выполняется, то предприятие должно было платить штрафные санкции. Впрочем, эта норма не способствует интеграции и реабилитации людей с инвалидностью", – заметила Шуляк.

По ее словам, государство отходит от карательных функций, таких как установление квоты и санкции к работодателям за его несоблюдение, и идет по направлению к положительному регулированию и трудоустройству.

"В условиях войны и увеличения травмирования среди населения государство заботится о поддержке занятости лиц с инвалидностью. Наши мужественные защитники, получившие ранения или инвалидность на фронте, должны быть трудоустроены соответственно так же на основании действующего законодательства Украины, могут быть трудоустроены", - резюмировала Шуляк.