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Шуляк закликала українців подавати дані про зруйноване житло в "Дія"

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Субота 16 квітня 2022 14:11
Шуляк закликала українців подавати дані про зруйноване житло в "Дія" Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк закликала українців надавати інформацію про пошкоджене або зруйноване житло через застосунок "Дія", Єдиний портал державних послуг "Дія", через ЦНАП або за допомогою нотаріуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Ми розуміємо, що Україна переможе і будуть репарації росії за пошкоджене житло. Але, на жаль, сказати, скільки років може пройти, коли рф заплатить за це, ніхто не може. Саме тому Україна не чекатиме репарацій, термін проходження міжнародних судів, а одразу надаватиме житло українцям", - сказала вона.

За її словами, ініціатива щодо відшкодування стосується фізичних осіб-громадян України, які втратили житло або воно було пошкоджено внаслідок російської воєнної агресії.

"Українці зможуть отримати грошову компенсацію на ремонт, якщо житло пошкоджене. Якщо житло вщент зруйновано - компенсацію отримуватимуть не грошима, а квадратними метрами. Ми хотіли б, щоб працювали підприємства, які виробляють будівельні матеріали, а також будівельники", - розповіла голова партії.

Також право на компенсацію матимуть ті, хто інвестував у нерухомість, але будинок не зданий в експлуатацію і люди не отримали право власності.

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Олена Шуляк Слуга народа Дія
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