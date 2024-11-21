Шуляк объяснила, зачем в Украине стимулировать создание индустриальных парков

По количеству индустриальных парков Украина может скоро догнать Польшу, а их управляющим компаниям будут предоставлять государственное кредитование по программе 25-7-9". Кроме того, в скором времени могут появиться экоиндустриальные парки. Это - последствия реализации соответствующего законодательства, которое вскоре должны быть приняты в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По ее словам, речь идет о принятии законопроекта №12117 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функционирования индустриальных парков".

Он четко разграничивает функции всех субъектов индустриального парка, расширяет виды деятельности участников индустриального парка и перечень объектов, которые могут размещаться в нем. В частности, речь идет о возможности собственной генерации электроэнергии, старидже и других объектах альтернативной энергетики. Также предлагается разрешить возведение в пределах индустриального парка других объектов, кроме промышленных: учебных центров, общепита и другой вспомогательной инфраструктуры.

Кроме этого, законопроектом предусмотрены внедрение понятия экоиндустриального парка, усовершенствование процедуры выбора управляющей компании индустриального парка, предоставление ей возможности воспользоваться государственной программой доступных кредитов "5-7-9".

"Индустриальные парки – очень хороший пример ускоренного развития, который мы можем наблюдать в других странах. Есть прекрасные кейсы в Восточной Европе, Азии, США и Турции. Мы взяли их самые действенные наработки, которые будем сейчас воплощать в Украине, ведь соответствующее законодательство – Закон Украины" Об индустриальных парках" – у нас уже заработало. А с принятием законопроекта №12117 их будет все больше", - убеждена Шуляк.

Парламентарий отметила, что в Украине уже работает 68 индустриальных парков – 48 из них как управляющие, а у 18 уже есть резиденты. В Польше их 78, а в Германии – 200. приближать Украину к европейским практикам, что полностью отвечает требованиям евроинтеграции.

Среди сфер, где такой формат организации бизнеса будет максимально востребованным, могут быть, в частности, перерабатывающая промышленность, информационные технологии, научно-исследовательская деятельность.

Среди стимулов, которые Украина готова предложить для создания как можно большего количества индустриальных парков, есть и таможенные, и налоговые послабления. В частности, освобождение от налога на прибыль в течение следующих десяти лет. Также достаточно эффективным стимулом для международных инвесторов в индустриальные парки может стать страхование военных рисков, считает Елена Шуляк.

"У нас создаются индустриальные парки с готовыми инженерными коммуникациями и налоговыми льготами. Это – совершенно типичная практика европейских стран. В частности, и Польши, где производители в индустриальных парках могут быть освобождены от уплаты корпоративного налога или налога на доходы физических лиц, а также отчасти – от налога на имущество. Впрочем, в Польше на запуск индустриального парка требуется не менее 5 лет. В Украине – скорее и этим пока нельзя пренебрегать, поскольку дальнейшее появление новых индустриальных парков будет означать ускоренные процессы экономического развития в каждой территориальной общине, где они будут запускаться", - резюмировала Шуляк.