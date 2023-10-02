Шуляк объяснила, почему депутаты голосовали против открытия деклараций

Депутаты, провалившие 5 сентября правку №371 к законопроекту №9534, проголосовав против немедленного открытия реестра деклараций публичных лиц еще на один год, не почувствовали высокий градус запроса общества на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"У нас были полярные мнения. Одни говорили, что нечего скрывать, открываем все эти реестры и пусть вся общественность имеет к ним доступ. А другие говорили, что к ним обратились представители органов местного самоуправления, которые находятся очень близко к территориям, где ведутся активные боевые действия и где есть угроза временной оккупации. Поэтому некоторые депутаты не голосовали не по собственным мотивам, а потому что считали, что так будет лучше. Но президент отреагировал довольно быстро", - заявила Шуляк.

По ее словам, запрос общества на открытые декларации депутаты от "Слуги Народа" банально недооценили, и это было основной ошибкой, поэтому реакция президента Владимира Зеленского была совершенно ясна. Она не могла быть другой, объяснила Шуляк, видя, что общество требует открытых деклараций и открытого реестра прямо сейчас, конечно, должен наложить "вето".

"Электронное декларирование - один из инструментов борьбы с коррупцией, но при условии, если реестр деклараций открыт, публичен. То, что депутаты провалили правку об этом 5 сентября, стало для меня невероятным разочарованием. Если бы президент Владимир Зеленский не ветировал этот закон, реестры остались бы закрытыми еще на один год, а это было недопустимо" – подчеркнула Шуляк.

Напомним, обязательное декларирование для чиновников было временно остановлено в первые недели полномасштабной войны России против Украины. Но в меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования EFF возобновление е-декларирования - один из структурных маяков со сроком выполнения в конце июля.

Кроме этого, он важен, в частности, для выполнения Украиной 7 рекомендаций на пути вступления в ЕС - уже в октябре Еврокомиссия должна предоставить отчет с оценкой выполнения Украиной этих шагов.

20 сентября в Верховной раде поддержали вето президента Владимира Зеленского и исправили один из самых резонансных законопроектов сентября - №9534.

Согласно ему, в Украине не только возобновляют обязательное электронное декларирование чиновниками своих доходов и имущества, но и открывают реестр этих деклараций. Теперь ознакомиться с ними сможет каждый украинец.