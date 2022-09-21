ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк: после войны в Украине начнется комплексная реконструкция устаревшего жилья

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 19:34
Шуляк: после войны в Украине начнется комплексная реконструкция устаревшего жилья Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

После победы на Украине начнется комплексная реконструкция кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда. Соответствующий законопроект №6458 Верховная рада приняла в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, реконструкция будет производиться двумя способами: с обязательным отселением собственников или без отселения. Также предполагается отселение из многоквартирного дома, признанного непригодным к проживанию.

Владельцу жилья при реализации проектов выполнения программ комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) либо предоставляется равноценное жилье или денежная компенсация.

"Снос многоквартирных домов, которые эксплуатируются, с последующим строительством новых допускается исключительно в случае, если применить другие способы реконструкции невозможно. С инвестором (застройщиком) и органом местного самоуправления заключается договор о комплексной реконструкции", - добавила Елена Шуляк.

Больше полномочий будут иметь сельские, поселковые и городские советы и их исполнительные органы. Она также отметила, что законопроект был разработан в прошлом году. Из-за начала полномасштабной войны при подготовке ко второму чтению в документе изменят акценты, связанные с восстановлением жилья, разрушенного или поврежденного в результате боевых действий.

"После победы в Украине начнется процесс восстановления и восстановления общин. Мы позаботились о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, который в настоящее время из-за исчерпанного эксплуатационного ресурса является проблемным и некомфортным для жизни", - добавила Шуляк.

Также она рассказала, что реконструкции будут подлежать не только многоквартирные дома, но и объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Жилье
NEWS
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
Уничтожим всех. Залужный отреагировал на объявление мобилизации в России
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России