Шуляк назвала приоритетные задачи восстановления жилищной сферы в 2025 году

Впрочем дальнейшее расширение программы и принятие вышеупомянутых законопроектов должны состояться уже в 2025 году.

По ее словам, в 2024 году парламент начал ряд законодательных активностей, направленных на реформирование жилищной политики и восстановления Украины. Речь идет о законопроектах "Об основных принципах жилищной политики" и "Об основных принципах восстановления". Впрочем, их не удалось зарегистрировать в текущем году.

"Оба законопроекта сверхважные для Украины сейчас. Во-первых, реформирование сферы жилья, поскольку она десятилетиями жила по правилам еще Советского Союза и давно не решала жилищный вопрос украинцев. Во-вторых - восстановление Украины. Для того, чтобы оно происходило качественно, нужен закон, который будет учитывать все вызовы эффективного восстановления. Эти два документа прошли масштабные публичные консультации, в ходе которых нам удалось получить конструктивный фидбэк от общественности и экспертов относительно того, как их следует доработать. Однако, документы забуксовали на стадии регистрации", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что в течение прошлого года существенные изменения произошли и с программой "єВідновлення". Так, удалось принять законопроект №11440 о механизме регистрации права собственности на недвижимое имущество без доступа в бюро технической инвентаризации (БТИ), если имущество не было внесено в Государственный реестр вещных прав (ГРВП). Этот законопроект значительно упрощает доступ к программе "єВідновлення" в случаях, когда потеряно не только жилье, но и бумажные документы, а БТИ уничтожено или находится в оккупации.

Также парламент поддержал законопроект №11028, который обеспечит больше справедливости для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Он предусматривает приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "єВідновлення" для определенных категорий ВПЛ. Кроме этого, к программе "еВідновлення" добавили возможности программы льготной ипотеки "єОселя" - сертификат по компенсационной программе позволили использовать как первый взнос по ипотеке в программе "єОселя".

"Все это очень положительно сказалось на эффективности и показателях "єВідновлення". Так, по состоянию на конец 2024 года почти 80 тысяч семей получили компенсации на ремонты собственных домов на общую сумму около 8,5 млрд грн. Выдано около 13 тысяч сертификатов на покупку новых домов, из которых 5 тысяч реализовано на 9 млрд грн. Конечно, мы мечтали, что программа за год охватит не менее 1 млн украинцев и финансирование затормозилось. Верю, что ненадолго", - убеждена Елена Шуляк.

Впрочем, по ее словам, программу в прошлом году так и не удалось расширить для граждан, чьи разрушенное жилье расположено на ВОТ - решение по этому поводу все еще ожидается от правительства.

Среди других задач, которые перешли на 2025 год - изменения в программе "єОселя". В прошлом году удалось отменили норму, по которой ВПЛ, которые хотят приобрести жилье с ее помощью, могут выбрать недвижимость, которая не старше 3 лет. Это существенно ограничивало возможности таких граждан, поскольку, например, в регионах новое жилье строится не часто. Поэтому, норму по возрасту жилья удалось отменить - теперь переселенцы могут покупать и более старшее жилье - в возрасте до 10 лет.

Впрочем, в нынешнем году нужно реализовать дальнейшие изменения условий программы. В частности, нужно изменить размер первого взноса для ВПЛ с 20% до 15%, а также процентную ставку - с 7% до 3%.

"В течение прошлого года мы стучали во все двери, чтобы привлечь внимание и изменить условия программы, чтобы она наконец стала реально доступной для граждан ВПЛ, которые больше всего нуждаются в собственном жилье. Хотя правительство и внесло определенные изменения, но они фактически имеют лишь символический реформаторский характер и глобально не решают жилищную проблему переселенцев", - рассказала Елена Шуляк.

Нардеп также подчеркнула, среди планов на этот год - зарегистрировать и по крайней мере провести через первое чтение законопроекты "Об основных принципах жилищной политики" и "Об основных принципах восстановления". Первый рассчитывали зарегистрировать еще летом прошлого года, однако этого так и не произошло. Также остался на стадии общественного обсуждения законопроект "Об основах восстановления".

"Счетная палата фиксирует в своем отчете в декабре 2024-го, что важный законопроект для восстановления так и не был передан на рассмотрение правительства. Кроме этого, информационная экосистема DREAM для восстановления, несмотря на постоянные рекомендации партнеров, так и не стала обязательной системой для прозрачного и подотчетного восстановления. Поэтому это задача для нас в 2025 году", - резюмировала Шуляк.