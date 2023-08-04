Шуляк назвала пять решений для минимизации коррупционных рисков в восстановлении

автоматизированная выдача разрешений при наличии всех необходимых и законных данных; автоматическое принятие объектов в эксплуатацию при условии, что все законно; существенное повышение ответственности всех участников строительного рынка; новые подходы и стандарты к строительным материалам; гарантированный контроль общественности и усиление роли местного самоуправления – необходимые решения для Украины, чтобы минимизировать коррупцию во время восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По словам Шуляк, в Украине второй год идет война, более 20% населения находится за границей, в результате чего ощутимы проблемы с экономическим развитием и бизнесом. Однако есть еще один враг, с которым сложно бороться - это коррупция, не поборов которую Украина не сможет стать членом Европейского Союза и отстроиться.

"На сегодняшний день уже 7 тысяч проектов внесены в систему DREAM. Почти 200 проектов реализуется через Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, почти 50 проектов - через агентство восстановления, 180 местных проектов - по кредитным программам Европейского инвестиционного банка. Еще сотни проектов реализуются другими международными партнерами, некоторые направления, некоторые с привлечением кредитных средств. На сегодняшний день именно в общинах принимаются решения, именно от общин и органов местного самоуправления будет зависеть, какие проекты будут в них реализовываться", - отметила Шуляк.

Народная депутат указала на наибольшие риски, возникающие на уровне органов местного самоуправления во время реализации проектов, связанных с восстановлением.

Это взятки, откаты, комиссионные, фальсифицированные торги во время закупок. Могут быть риски и при проведении проверок и при начислении сборов, при работе разрешительной системы в сфере строительства и непосредственно в самих процессах строительства, когда используются некачественные или материалы или технологии. -расследователи предоставляют такую информацию, да и вся страна научилась работать с Prozorro и задавать вопросы по барабанам, стадионам и люксовым автомобилям", - сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что коррупция является системным явлением и ключевой угрозой восстановления, которое необходимо устранить, а главное, для этого в стране есть все необходимые инструменты для этого. Также глава партии заверила, что человеческий фактор сводится на нет благодаря цифровизации и автоматизации ключевых разрешений.

Чтобы будущие строительства и реконструкции делали невозможным коррупцию, по словам Шуляк, необходима реформа градостроительства, заложенная в поддержанный парламентом законопроектом №5655.

В частности, в рамках реформы предлагается внедрение автоматизированной выдачи разрешений при наличии всех необходимых и законных данных; автоматическое принятие объектов в эксплуатацию при условии, что все законно; существенное повышение ответственности всех сторон и цифровизация; предоставление возможностей для ОМС, чтобы они мониторили свои территории и сносили все, что строится незаконно без решения суда и т.д.

Также Шуляк отметила и искоренение коррупции непосредственно на "строительной площадке" (речь о некачественных строительных материалах, фальсификате, несоблюдении РСН-ов и технологий, отсутствии контроля за качеством выполнения работ и прочее).

Для этого парламент работает в направлении интеграции всех градостроительных процессов в европейские стандарты. В частности, в Украине уже запретили использование в строительстве вредных материалов (в частности, асбеста); гармонизируют требования к строительным материалам в соответствии с 305 регламентом ЕС; работают над введением прозрачной реализации проектов строительства через ВИМ-технологии.

Кроме того, в рамках уже упомянутой реформы градостроительства планируется внедрение института уполномоченных лиц по градостроительному контролю и введение независимого технадзора с использованием лучшего мирового опыта.