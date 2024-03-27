Шуляк: наша победа станет общей победой всех наших партнеров и ЕС

Оборонная поддержка, евроинтеграция, санкционное давление на агрессора и восстановление страны - главные темы для сотрудничества Европейского Союза и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время брифинга с представителями политической группы Европарламента.

"Мы благодарны нашим коллегам за поддержку с первых дней полномасштабного вторжения и за многочисленные инициативы поддержки Украины. В частности, за недавнюю Резолюцию Европарламента о предоставлении нам нужного вооружения, финансовой и гуманитарной помощи, а также привлечение к ответственности Путина и его преступного режима", - сказала Шуляк. .

Она подчеркнула, что сегодня есть ряд направлений взаимодействия между Украиной и ЕС, которые важны для победы над агрессором. Прежде всего, это усиление оборонной поддержки, ведь враг продолжает уничтожать критическую инфраструктуру страны, под постоянными обстрелами находится жилая инфраструктура.

Также она призвала европейских партнеров объединяться вокруг Формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским, чтобы найти общий путь для установления справедливого и устойчивого мира и отыскать механизмы лишения РФ возможности в будущем снова начать агрессию.

Вторым направлением сотрудничества, по словам Шуляка, является путь Украины к членству в ЕС.

"Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем наш евроинтеграционный путь и ожидаем прогресса в ближайшие месяцы. В частности, в июне ожидаем утверждения переговорной рамки для вступления в ЕС", - отметила она.

Усиление санкционного давления в РФ является третьим направлением совместной работы.

Четвертым направлением сотрудничества является процесс восстановления Украины, который ориентировочно потребует $700 млрд в течение следующих 10 лет.

"Мы приветствуем начало работы Международного реестра ущерба, основой которого стал созданный нами Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Восстановление Украины станет нашей общей инвестицией в благосостояние Европы", - добавила Шуляк.

Она подчеркнула, что победа Украины должна стать общей задачей, ведь сегодня наша страна защищает европейские ценности.

"Победа будет общей - украинисткой и всех наших партнеров, в том числе и Европейского Союза", - подытожила Шуляк.

В свою очередь представители политической группы Европарламента Renew Europe отметили необходимость глав государств в Европе оказывать больше помощи Украине в плане различных средств обороны, оказания ракет и т.д. А также поддерживать Украину в политическом, экономическом и плане безопасности.

Об этом отметила французская политика, депутат Европарламента, глава группы Renew Europe в Европарламенте Валери Айер.

"Война, которую проводит россия против Украины, должна быть остановлена. Мы очень предпочитаем о том, чтобы в этой войне Украина одержала скорейшую победу. Это война касается не только Украины, а также безопасности Европы, это угроза спокойствия и мира в Европе", - отметила она.

Евродепутат также отметила, что постоянные встречи членов группы Renew Europe с представителями "Слуги народа" дают надежду на то, что "мы сможем ускорить процесс вступления Украины в ЕС, это наша задача, потому что Украина - Европа и мы видим ее как члена этого сообщества". ".

"Также сейчас возникает вопрос относительно реконструкции Украины. Для этого наша группа делает все возможное, чтобы собирать инвесторов, всех, кто может решать вопросы по инвестициям, чтобы они помогли в решении как можно скорее восстановлении инфраструктуры", - рассказала она.

Напомним, 27-28 марта Киев посетили представители политической группы Европарламента Renew Europe, которые представили разработанный ими "Позиционный документ по европейской безопасности".