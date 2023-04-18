Шуляк: градостроительная реформа разрушит монополию чиновников на контроль в сфере строительства

Главная цель градостроительной реформы (законопроект №5655) - разрушить монополию чиновников на контроль и выдачу документов на начало строительства и ввода в эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа", инициатора документа Елену Шуляк в интервью Цензор.net.

По ее словам, чтобы разрушить монополию, предоставляется возможность работать и органам местного самоуправления, и уполномоченным лицам градостроительного контроля, то есть остается и государственный, и частный контроль.

"Если органы местного самоуправления работают без коррупции, защищают каждого инвестора, встречают его, как нужно встречать инвестиции, понимая, что это деньги, которые приходят в общину, то, конечно, ни один девелопер и ни один заказчик строительства не будет тратить средства и идти работать с частной структурой. Он пойдет в органы местного самоуправления", - объяснила Шуляк.

По словам главы партии, сейчас, к сожалению, местные власти часто этим злоупотребляют, делают так, что на рынок не допускаются новые инвесторы. Обычно это происходит в результате картельного сговора вместе с застройщиками.

"Впрочем, если местные власти не пускают на рынок, то благодаря реформе появляется выбор. Можно выбрать частное уполномоченное лицо по градостроительному контролю. В законопроекте это все четко прописано", - добавила она.

Да, уже на рынке работают частные нотариусы, работают частные исполнители, работает частная экспертиза, работают частные БТИ.

Согласно законопроекту №5655, местные власти не будут иметь монополии на принятие решений в строительной отрасли. Однако она сможет мониторить объекты строительства, блокировать в случае несоответствия строительным нормам и демонтировать без решения суда.

"Местные власти утверждают градостроительную документацию, именно они определяют, как будет развиваться город, предоставляет в аренду земельный участок или в собственность, выдает градостроительные условия и ограничения. Отмечаю: это все делает местная власть. Это с одной стороны. С другой - в законе мы им говорим: уважаемые чиновники местного уровня, теперь вы обязаны непрерывно и обязательно мониторить свои территории. То есть вы сканер, который утром и до ночи должен смотреть, что у вас строится", - пояснила она.

В рамках мониторинга местные власти должны выявлять все самочинное, незаконное строительство, вносить данные в электронную систему.

"Местные власти будут выявлять какое-то самовольное строительство - кто-то строится без земельного участка, без градостроений или без разрешения. После этого они заходят на проверку. То есть, осуществляют обязательный контроль за этим объектом строительства", - рассказала нардеп.