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Шуляк: конфісковані російські активи стануть одним із джерел відбудови після війни

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Четвер 07 липня 2022 19:46
Шуляк: конфісковані російські активи стануть одним із джерел відбудови після війни Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Олександр Мороз

Конфісковані російські активи мають бути направлені на відновлення економіки та інфраструктури України. На конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія) українська влада виступила з пропозицією укласти міжнародний договір, який створить спеціальний механізм для компенсації шкоди, завданої російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Загалом у всьому світі вже заморожено російських активів на суму від $300 до $500 млрд. Відбудова України має відбуватися передусім коштами агресора, а для цього потрібно створити спеціальний компенсаційний механізм, який працюватиме відповідно до принципу верховенства права. Ми вже запропонували міжнародним партнерам створити такий механізм під час конференції в Лугано. Цю позицію підтримали міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс і голова Євроради Шарль Мішель", - додала вона.

Законодавство про передачу заморожених активів рф на відбудову України вже готує Європейська комісія. Крім того, у Канаді схвалено закон, який дозволяє конфіскацію російських державних і приватних активів, власники яких пов’язані з порушенням міжнародного права та прав людини, на користь України.

Разом із тим, не всі країни підтримують таку ініціативу - наприклад, президент Швейцарії вважає, що це створить негативний прецедент щодо права власності.

Проте, вважає Шуляк, це лише початок дискусії, і зрештою вдасться знайти потрібну формулу для створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих росією, за кошт країни-агресора.

"Наприклад, Нюрнберзький процес не перебував у правовому полі жодної держави. Покарання нацистів відбулося тому, що світ зіткнувся із небаченими злочинами. Сьогодні ця історія фактично повторюється - адже за цинізмом злочини путінського режиму практично зрівнялися з гітлерівськими. Тому і заходи реагування повинні бути нестандартними, мають бути вироблені нові правові механізми, щоб покарати цю агресію та запобігти майбутнім", - резюмувала вона.

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Олена Шуляк инфраструктура
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