Ищут дополнительные пути сообщения: РФ хочет построить дорогу на Арабатской стрелке

Оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перекидывания техники на юг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Учитывая, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, враг строит запасную дорогу через Арабатскую стрелку. Помогает им в этом местный коллаборант Александр Пономарев - бывший глава Стрелковского сельсовета", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Центре, в планах врага расширить путь, чтобы увеличить пропускную способность. Однако эти планы не изменят кардинально ситуацию на юге для врага.
"А вот коллаборанту, который скрывается в Каховке, придется ответить за преступление согласно уголовному кодексу Украины", - добавили в ЦНС.
Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не сотрудничать с врагом, не получать добровольно русский и при возможности покинуть регион до его деоккупации.
Напомним, что деоккупация Херсона и территории на правом берегу Днепра стратегически важна для украинских военных. Именно с этих позиций ВСУ будут держать под огневым контролем три главных дороги в Крым.
Оккупационные "власти" Крыма подтвердили, что на полуострове ведутся работы по созданию военных укреплений.
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