Ищете дальних родственников? К кому обращаться и сколько стоит исследование одной фамилии

После начала полномасштабного вторжения среди украинцев возрос интерес к исследованию собственных корней. Но люди, которые раньше не работали с архивами и реестрами, часто заходят в тупик в своих поисках.
В интервью РБК-Украина расспросило этнолога и автора книги об исследовании родословных Анну Николаеву о том, куда обращаться, если самостоятельные поиски семейной истории не дают результата.
"В Украине очень много как генеалогов профессиональных, так и фирм, которые на заказ исследуют родословные других людей. Это достаточно распространенная сфера. Есть даже фирмы, которые занимаются только исследованием родословных иностранцев украинского происхождения. У каждого своя узкая специализация", - говорит Николаева.
У генеалога можно тоже заказать консультацию, а дальше работать самому. Стоимость услуг зависит от запроса.
"Это работа кропотливая. Исследование одной фамилии или ветви рода может стоить около 500 долларов", - отмечает эксперт.
При этом исследовательница отмечает, что первичная работа в поисках предков все равно лежит на заказчике. Сначала следует оцифровать семейный архив, записать разговоры с родственниками, собрать информацию от ближайших, а уже тогда обращаться к экспертам.
Если же историю своей семьи исследуете самостоятельно, то начинайте с домашнего архива и разговоров с родственниками. Далее уже можно обращаться в архивы. Полезную информацию можно найти в архивах СБУ и Освободительного движения, если предки были в составе ОУН или УПА.
Или же можно поискать информацию на специальном сайте Музея истории Украины во Второй мировой войне, если родственники воевали в составе советской армии.
Также Николаева советует обратиться к профессиональным группам в сети, например фейсбук-группа UA Geneology. Там собраны советы по исследованию родословных. Еще один вариант - сдать ДНК и создать свой профиль с результатами на сайте MyHeritage. Это может помочь найти родственников даже за рубежом.
Просматривайте также список сайтов, где можно найти информацию о своих предках XVIII века.
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