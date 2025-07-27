Ищете дальних родственников? К кому обращаться и сколько стоит исследование одной фамилии

Поиск предков: сколько стоят исследования родословной

"В Украине очень много как генеалогов профессиональных, так и фирм, которые на заказ исследуют родословные других людей. Это достаточно распространенная сфера. Есть даже фирмы, которые занимаются только исследованием родословных иностранцев украинского происхождения. У каждого своя узкая специализация", - говорит Николаева.

У генеалога можно тоже заказать консультацию, а дальше работать самому. Стоимость услуг зависит от запроса.

"Это работа кропотливая. Исследование одной фамилии или ветви рода может стоить около 500 долларов", - отмечает эксперт.

При этом исследовательница отмечает, что первичная работа в поисках предков все равно лежит на заказчике. Сначала следует оцифровать семейный архив, записать разговоры с родственниками, собрать информацию от ближайших, а уже тогда обращаться к экспертам.

В Украине есть немало экспертов и фирм, которые исследуют чужие родословные на заказ (фото: Frepik)

Как исследовать родословную самому

Если же историю своей семьи исследуете самостоятельно, то начинайте с домашнего архива и разговоров с родственниками. Далее уже можно обращаться в архивы. Полезную информацию можно найти в архивах СБУ и Освободительного движения, если предки были в составе ОУН или УПА.

Или же можно поискать информацию на специальном сайте Музея истории Украины во Второй мировой войне, если родственники воевали в составе советской армии.

Также Николаева советует обратиться к профессиональным группам в сети, например фейсбук-группа UA Geneology. Там собраны советы по исследованию родословных. Еще один вариант - сдать ДНК и создать свой профиль с результатами на сайте MyHeritage. Это может помочь найти родственников даже за рубежом.