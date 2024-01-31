Ищет оправдание войне. Зачем Путин "кормит" россиян планами по "демилитаризованной зоне" в Украине

Что сказал Путин

Сегодня на встрече со своими доверенными лицами на выборах российский диктатор отреагировал на украинские удары в глубоком тылу России. В частности, он заявил о необходимости "демилитаризованной зоны", чтобы предотвратить удары дальнобойным оружием.

Путин также отметил, что российские войска "продолжат двигать всю линию боестолкновения" вглубь Украины.

Что об этом говорит эксперт

По мнению Мусиенко, есть несколько причин для такого заявления российского диктатора. В частности, он ищет оправдание для продолжения войны с Украиной и пытается "скормить" россиянам, что теперь война стала оборонной, а не захватнической.

"Теперь мотивацией продолжения войны является то, что нужно якобы Россию защищать и уже война защитная якобы", - пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, Путин также пытается оправдаться перед россиянами за то, что на территорию РФ ежедневно летят украинские дроны, и за удары по оккупированному Крыму.

"Украина увеличивает военные способности, и вот это заявление Путина является признанием этого. Дроны представляют все большую угрозу для российского ВПК, промышленных объектов и всего, что финансирует войну. Еще в прошлом году, когда прилетело по шпилю на Кремле, реакция Путина была относительно спокойной. Он не говорил тогда, что надо линию отодвигать или демилитаризованную зону делать. Очевидно, теперь это признание украинских достижений и способностей", - отметил Мусиенко.

Еще одной причиной такого заявления, по мнению эксперта, является, хоть и символическая, предвыборная кампания Путина. Как кандидату в президенты ему все равно придется делать подобные заявления, пояснил он.

"Плюс таким образом он пытается запугать Украину, хоть они и сейчас наступление ведут. Вообще я не понимаю, чего ему еще недостаточно. Вот они о Крахмальном объявили, это отодвигание фронта. Сейчас Россия ведет наступление на фронте, это факт. Ну пусть пробуют отодвинуть, но, наверное, не очень удается", - резюмировал Мусиенко.

Вбросы РФ о "демилитаризованной зоне"

Путин не впервые озвучил идею с созданием "демилитаризованной зоны". В начале этого января его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "военные будут принимать меры по защите Белгорода от украинских обстрелов", после чего в РФ заговорили о наступлении на Харьковскую область для создания 15-километровой "буферной зоны".

В то же время пресс-секретарь Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо советовал украинцам доверять только официальным украинским источникам, а также уверял, что россияне не имеют никакого успеха на фронте в Харьковской области.

А военные эксперты в комментарии РБК-Украина назвали идеи по "буферной зоне" всего лишь мечтами российских генералов.

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