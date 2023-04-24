Штурмовал позиции ВСУ под Бахмутом. Пленный "вагнеровец" пойдет под суд

Отмечается, что наемник попал в плен в конце декабря прошлого года. Оккупант был одним из тех, кто штурмовал позиции ВСУ под Бахмутом.

Боевиком оказался 23-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, отбывавший наказание в Тюменской исправительной колонии РФ за изнасилование. В октябре 2022 года его завербовали "вагнеровцы". За участие в войне ему пообещали "аннуляцию" судимости и 200 тысяч рублей.

Уже через месяц бывший заключенный с другими осужденными прибыл в Ростов, где получил форму, оружие и боеприпасы. Наемников отправили на полигон на временно оккупированную территорию Луганской области. Из-за отсутствия инструкторов по боевой подготовке "учебный курс" так и не состоялся.

В начале декабря заключенного перебросили на восточный фронт, где незадолго тот и попал в плен. Дело по оккупанту завершили. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Украине также будут судить российского гранатометчика, расстрелявшего эвакуационную колонну в Ирпене Киевской области.

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