Штурмовики ударили по БМП россиян на полном ходу: один оккупант погиб, двое ранены

Бойцы 128 ОГШБр попали во вражескую БМП-3, уничтожив одного оккупанта и ранив еще двоих. Техника неслась по полевой дороге на полном ходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 128 ОГШБр.

"Бойцы 128 ОГШБр попали дроном-камикадзе в российскую БМП-3, которая на полном ходу двигалась по полевой дороге", - говорится в сообщении.

Военным удалось запечатлеть момент и результат поражения вражеской БМП, которые видны с двух ракурсов – дрона-камикадзе, догоняющего БМП и попадающего в корму, и дрона-разведчика, наблюдающего за боевой операцией.

"В результате попадания один из членов экипажа погиб, еще двое ранены", - добавили в бригаде.

Потери РФ в Украине

По данным на утро, 28 сентября, ВСУ за сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага. В частности, на Таврическом направлении российские оккупанты за прошедшие сутки потеряли три склада боеприпасов, 44 единицы техники и почти 200 военных.

Кроме того, с февраля 2022 года Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) потеряли в боях около 90 самолетов.