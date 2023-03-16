На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска не совершали никаких подтвержденных наземных атак к северо-западу от Сватового 15 марта. Министерство обороны России (МО) утверждало, что шесть российских штурмовых групп 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) захватили часть неопределенной промышленной зоны и неопределенной территории на Купянском направлении, но ISW не может подтвердить туманное заявление МО.

15 марта российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Спорного (26 км к югу от Кременной).

Российский источник утверждает, что российская 144-я мотострелковая дивизия (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ) ведет позиционные бои вдоль балки. ).

Другой российский источник утверждал, что российские войска атаковали Белогоровку, Невское (18 км северо-западнее Белогоровки) и Макеевку (23 км северо-западнее Кременной) и продвинулись к Ямполевке (17 км западнее Кременной).

Украинский источник утверждал, что украинский танк воспользовался туманной погодой, чтобы нанести внезапный огневой удар по российским позициям в 20 км вблизи Лисичанска.

Бои на Донбассе

15 марта русские войска продолжали наступление в Бахмуте и их окрестностях. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, показывают, как силы группы "Вагнера" сражаются за новые позиции примерно в 4 км северо-западнее Бахмута, указывая на то, что они продвинулись к северо-западу от Бахмута в направлении Богдановка-Хромово.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 марта, также показывают, что российские войска продвинулись к новым позициям в северном Бахмуте, к востоку от комплекса АЗОМ. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его боевики захватили Железнянское (9 км северо-западнее Бахмута) и "расширяют окружение Бахмута", распространившие многочисленные военные блоггеры.

Российские "военкоры" утверждали, что "Вагнер" осуществил дополнительные постепенные наступления к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки, Дубово-Василовки и Орехово-Василовки, и один из них предположил, что эти достижения могут позволить российским войскам открыть путь продвижения в Северск ( примерно 30 км к северо-востоку от Бахмута).

Российские военные блоггеры также утверждали, что боевики "Вагнера" продолжают бои в тоннелях комплекса АЗОМ на севере Бахмута и продвинулись через Корсунский улицу в сторону Бахмутского индустриального техникума на юге Бахмута.

Российские источники сообщали о боях у Ивановского (5 км к западу от Бахмута) и утверждали, что украинские войска контратакуют в этом районе. Один "военкор" заявил, что российские войска полностью прикрывают огнем ПТРК трассу Бахмут-Хромово.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отбили российские атаки северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Василовки (12 км северо-западнее), Ягодного (1 км северо-западнее), Богдановки (6 км северо-западнее) и к западу от Бахмута в районе Хромового (3 км к западу).

15 марта русские войска продолжили наземные атаки на линии фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки вблизи Степного (8 км северо-западнее Авдеевки), Каменки (4 км северо-восточнее Авдеевки), Северного. (5 км к западу от Авдеевки), Новокалиново (13 км к северо-западу от Авдеевки); на северо-западной окраине Донецка вблизи Невельского, Первомайского и Водяного; на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Представитель Украинского объединенного пресс-центра войск обороны Таврический полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска в ночь с 14 на 15 марта на этом направлении совершили пять обстрелов украинских позиций.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжают атаковать украинские укрепления в Авдеевке и близ Невельского и Первомайского, а также ведут бои в западной Марьинке, где геолокационные кадры показывают, что российские силы незначительно продвинулись в сторону улицы Леси Украинки.

15 марта российские войска продолжили наступательные действия на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Угледара, в 30 км к юго-западу от Донецка.

Министерство обороны (МО) России заявило, что украинские войска в этом районе 15 марта безуспешно атаковали передовые позиции россиян в неустановленных районах. Российский "военкор" опубликовал кадры, как минометчики 5-й отдельной гвардейской танковой бригады (36-й общевойсковой армии Восточного военного округа) обстреливают украинские опорные пункты в дачном районе юго-восточнее Угледара.

14 марта Министерство обороны Украины опубликовало изображение российского дневника, найденного у Угледара, на котором показаны огромные потери во время российских штурмов в этом районе. В дневнике говорится, что во время штурмов в течение четырех дней выжили 57 из 434 российских солдат, отправленных в бои, что составляет чуть более 13% выживаемости.

Военный лблогер, связанный с танковыми частями Южного военного округа (ПВО), обсудил кадры, на которых элементы 155-й морской пехотной бригады подрываются на мине близ Угледара, и отметил, что это свидетельствует о том, что российские войска спешат с операциями и не применяют надежные методы разминирования.

"Южная ось"

Российский военный блоггер заявил, что украинские войска пытались произвести наступательные действия через Днепр в Херсонской области. Он заявил, что украинские войска пытались совершить десантный штурм из Никополя Днепропетровской области через Каховское водохранилище в сторону российских позиций вдоль восточного (левого) берега водохранилища в Запорожской области.

Российские войска продолжают строительство оборонительных укреплений на юге Украины. Спутниковые снимки, опубликованные 14 марта, показывают увеличение российских укреплений вблизи Чистополья Запорожской области (севернее Токмака) между 4 декабря 2022 года и 9 марта 2023 года.

Спутниковые снимки также показывают, что российские войска увеличили количество барьеров и окопы вдоль дорог в Херсонской области, ведущих в оккупированный Крым за последние несколько месяцев. 15 марта российский военный блогер опубликовал кадры, на которых показаны российские укрепления, построенные Башкортским полком вдоль пляжа Каховского водохранилища, и утверждал, что российские войска заминировали пляж.

Российский "военкор" заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) работает в рабочем состоянии, несмотря на недавнюю международную обеспокоенность состоянием станции. Он опубликовал кадры от 14 марта якобы посещения ЗАЭС. По его словам, охрану ЗАЭС охраняют военнослужащие Росгвардии, российские военные химики безопасно следят за уровнем радиации, и что "критической ситуации" безопасной эксплуатации станции не было.

Российские силы продолжают пытаться выдавать себя единственным органом, ответственным за эксплуатацию ЗАЭС, невзирая на продолжение милитаризации АЭС.