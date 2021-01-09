ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Штурм Капітолію: в Мін'юсті США не очікують, що Трампу пред'являть звинувачення

Автор: Инна Собора

У Міністерстві юстиції США заявили, що президенту Дональду Трампу, швидше за все, не пред'являть звинувачення після штурму Капітолію. Прихильники Трампа 6 січня увірвалися в будівлю американського Конгресу і зірвали його засідання.

Про це повідомляє CNBC.

Представник Мін'юсту сказав, що звинувачення щодо Трампа не очікуються.

"На даний момент ми нікому не висунули звинувачень у підбурюванні або заколоті. Це надзвичайно складне і тривале розслідування, і ми продовжимо стежити за фактами і законом", - йдеться в заяві.

Популярні новини

Поточний розслідування заворушень у Мін'юсті назвали надзвичайно складним.

Нагадаємо, у Вашингтоні прокуратура порушила 55 справ проти учасників подій, в ході яких був захоплений Капітолій.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп продовжував висувати безпідставні заяви про фальсифікацію виборів та закликав своїх прихильників "битися" і штурмувати Капітолій. Передбачалося, що йому пред'являть звинувачення.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у Вашингтоні загинули чотири людини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкикапитолий