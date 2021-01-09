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Штурм Капітолію: депутату-республіканцеві пред'явили звинувачення

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах пред'явили звинувачення депутата-республіканцеві із Західної Вірджинії Деррику Евансу. Він був одним з тих, хто штурмував Капітолій 6 січня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб США.

Ч

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Еванс транслював на своїй сторінці в Facebook штурм Капітолію, при цьому він доповнював відеоряд своїми коментарями. Через деякий час він видалив відео, але його вже встигли розповсюдити користувачі Інтернету.

Згодом Еванс опублікував у Facebook заяву, в якій стверджував, що знаходився в будівлі Конгресу як "незалежний представник ЗМІ".

34-річний Деррік Еванс - нещодавно обраний член Палати делегатів Західній Вірджинії (від Республіканської партії). Він вступив на посаду в минулому місяці.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.

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