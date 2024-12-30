Искусственный коллапс. Что ждет Приднестровье после остановки транзита газа через Украину

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Приднестровье останется без газа? Что известно

На прошлой неделе газовый монополист "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 07:00 (по киевскому времени) 1 января 2025 года. Официальная причина - из-за "регулярного неисполнения платежных обязательств" по действующему контракту и накопленных долгов.

При этом "Газпром" ничего не сказал об Украине, которая в это же время полностью прекратит транзит. От его решения прежде всего пострадает Приднестровье - сепаратистский анклав на территории Молдовы (с присутствием российских войск), экономика которого несколько десятилетий держалась на "бесплатном" газе, поступающем через украинскую ГТС.

Для России газ остается главным, а с начала вторжения в Украину - почти единственным инструментом влияния и на Кишинев, и на Тирасполь. Но теперь кажется, что Москва теряет интерес к региону.

О надвигающейся газовой проблеме было известно давно. Еще в январе 2024 года Киев предупредил, что не собирается продлевать соглашение о транзите. С тех пор Словакия, Венгрия и Австрия искать альтернативные маршруты и обсуждали возможность сохранения транзита. Молдова в переговорах не участвовала, но уверяла, что ситуация под контролем.

Молдова действительно избавилась от монополии "Газпрома". В 2022 году Кремль, ссылаясь на связанные с войной против Украины проблемы, на треть сократил поставки. Оказавшись на грани энергетического кризиса, Кишинев принял нестандартное решение: весь российских газ направили на левый берег Днестра, а для себя начал закупать топливо на европейском рынке.

Потеря украинского транзита всерьез обеспокоила власти Молдовы, которая с середины декабря перешла на режим чрезвычайного положения. Дело в том, что большая часть российского газа поступает на Молдавскую ГРЭС на левом берегу. А производимую электроэнергию закупает правый берег, причем она примерно вдвое дешевле, чем на бирже в соседней Румынии. На долю этой станции приходится до 90% закупаемого Кишиневом электричества, и других источников дешевой энергии у него нет.

Фото: Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает электричеством оба берега Днестра, может остаться без российского газа ( moldgres.com )

"Газпром" якобы готов к поставкам в обход Украины, но этот вопрос связан с выплатой "исторической задолженности". Согласно расчетам, долг составляет 709 млн долларов, однако Молдова признает лишь долг в 8,6 млн, ссылаясь на выводы международного аудита. Естественно, российская сторона эти результаты не принимает.

Подробнее читайте в материале "Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины".

Реагируя на решение прекратить поставки, власти Молдовы указывают на гуманитарный аспект: около 300 тысяч молдавских граждан проживают в Приднестровье, и Кишинев считает себя обязанным обеспечить их энергоресурсами.

"Это решение в очередной раз подтверждает намерение Кремля оставить жителей Приднестровского региона без света и тепла посреди зимы. Россия использует энергетику как политическое оружие, превращая население региона, который она контролирует через свою незаконно размещенную армию, в заложников", - заявил премьер Дорин Речан.

На днях госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан заявил, что Тирасполю советовали подготовиться, изучить европейский рынок газа и дали несколько рекомендаций о закупках на бирже. Тем не менее действовать в этом ключе стоило раньше, так как похоже, что уже в первые дни 2025 года Приднестровье накроет энергетический коллапс.

Без газа, тепла и света. Что может ждать Приднестровье

Так называемые "власти" Приднестровья долго не признавали угрозу энергетического кризиса и отреагировали только после того, как тревогу забил Кишинев. В итоге Тирасполь тоже перешел на чрезвычайное положение: газ там - не только источник света и тепла, но и основа экономики. Именно газ генерирует доходы от продажи электричества на правый берег Днестра, обеспечивает работу почти сотни предприятий и поддерживает легитимность с помощью низких тарифов для населения.

По всей видимости, в Кишиневе до последнего были уверены, что Москва не станет рисковать и без того подорванными позициями в регионе и найдет способ сохранить поставки без транзита через Украину. Тем более что даже при его остановке Россия могла бы перенаправить газ в Приднестровье через Трансбалканский трубопровод или "Турецкий поток". Однако "Газпром" так и не забронировал мощности на границе Молдовы с Румынией на январь.

За неделю до остановки транзита энергоблоки Молдавской ГРЭС начали переводить с газа на уголь. По оценкам, нынешних запасов должно хватить на 50 дней при жесткой экономии. Это означает, что предприятия переведут на ночной режим, организуют ночной транспорт для работников и сократят рабочие часы в административных учреждениях.

В регионе уже приостановлена плановая диспансеризация в больницах. Для пациентов доступно всего 2355 коек, включая 355 для больных туберкулезом и психоневрологическими заболеваниями. На экстренные вызовы будут выезжать 54 машины скорой помощи, которые будут подвозить пациентов к больницам с отоплением.

Школы готовятся перевести на дистанционное обучение. А жителям, которые могут использовать для отопления дрова, разрешили вручную собирать упавший лес. Для использования техники при рубке деревьев нудно получить разрешение в местной администрации. На приднестровских сайтах и в пабликах публикуется информация о том, где и как можно приобрести дрова.

Что ждет приднестровцев 1 января? Как заявил гендиректор "Тирастеплоэнерго" Олег Ищенко в случае прекращения поставок газа отключат подачу горячей воды и отопления, тепло будет только в больницах и то за счет комбинированных горелок на альтернативном топливе.

По его словам, отопление отключат в 07:00, после чего сети остынут за 12 часов, а в квартирах падение температуры почувствуют спустя сутки. Из системы горячего водоснабжения будет сливаться вода, но циркуляция сохранится, чтобы трубы не замерзли.

"Что касается сетей теплоснабжения, мы будем держать давление. То есть будет циркуляция. Даже при минусовых температурах наше оборудование будет работать в полном режиме. То есть без теплоносителя, но с циркуляцией", - рассказал Ищенко.

Также с 1 января отключат газ бытовым потребителям. В многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи. И то на период, пока не исчерпаются запасы в системе газопроводов и давление не снизится до критического уровня. От газа отключат котельные, которые обеспечивают отопление, а также частные дома в городах, селах и поселках, многоквартирные дома с автономным отоплением, заявили в "Тираспольтрансгазе".

Фото: жителям Приднестровьям грозит отключение горячей воды, отопления и газа с 1 января 2025 года (t.me/novostipmrcom)

Кроме того, приднестровцев предупреждают о других проблемах на случай недостаточной генерации электроэнергии. В первую очередь при отключениях света сократится зона покрытия мобильной сети, будет ограничен доступ в интернет, а большинство абонентов не смогут принимать телевизионный сигнал.

Отметим, на выходных "Тираспольтрансгаз" уже отключил от газа 12 государственных учреждений Молдовы в зоне безопасности в Дубоссарском районе, Бендерах и его окрестностях. И предупредил об отключении юридических лиц и предпринимателей.

Местные СМИ пишут об ажиотаже на газовые баллоны, в том числе среди жителей многоквартирных домов. Профильные службы призывают приднестровцев использовать их с особой осторожностью.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, если Приднестровье и накроет энергетический коллапс, то он организован искусственно.

"То, что мы видим, с одной стороны - российская провокация, с другой - недоработка правительства Молдовы. Если Россия так любит свое Приднестровье, то могла бы организовать альтернативный газовый маршрут. Но и Кишинев, и Тирасполь недостаточно подготовились, хотя Украина давно предупреждала об остановке транзита", - рассказал он РБК-Украина.

Чем могла бы помочь Украина: мнение эксперта

Согласно данным приднестровских "властей", в регионе проживает свыше 450 тысяч человек, около четверти которых называет себя украинцами. И очевидно, что, если бы не война и проблемы в собственной энергетике, Киев мог бы оказать помощь. Пока же официальные представители Украины с подобными заявлениями не выступали.

Что можно было бы сделать? Как считает Владимир Омельченко, Украина способствовала бы транзиту газа из Европы, если бы Молдова заключила контракты с европейскими поставщиками.

"Почему не законтрактовали, сейчас сложно сказать... Если будут контракты с европейскими компаниями, Украина может прокачивать газ на тепловую электростанцию в Приднестровье через свою сеть", - говорит собеседник.

Помимо газа, возможен вариант с транзитом электрической энергии. "Я думаю, в такой критической ситуации Украина могла бы предоставить транзит энергии, по моим оценкам, мощностью от 300 до 400 МВт", - отметил Омельченко.

Что касается поставок своего газа, то этот сценарий невозможен, так как Украина испытывает определенный дефицит.

"Думаю, каким-то образом должен помочь Евросоюз, возможно, средствами на закупку угля или мазута для Молдавской ГРЭС. К сожалению, у нас в период войны нет возможности помогать Молдове, когда у самих нет электроэнергии и недостаточно газа. Но и в случае с транзитом из Европы инициатива должна исходить от Кишинева. У него должен быть контракт на поставки, а с нами - на транзит", - добавил эксперт.

При подготовке текста использовались: публикации молдавских и приднестровских СМИ, комментарий директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.