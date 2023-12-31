Искусственный интеллект меняет правила на поле боя: в чем уникальность

Военные организации считают, что человеческий фактор должен быть ключевым элементом в операциях с использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxNews .

Искусственный интеллект представляет собой настолько мощную технологию, что Пентагон вкладывает значительные средства в ее развитие. Министерство обороны США работает примерно над 800 проектами, связанными с ИИ, с целью использовать его для повышения эффективности своих операций и получения преимущества над своими соперниками.

Одно из самых впечатляющих применений технологии искусственного интеллекта появилось в Израиле, где Армия обороны страны незадолго до террористической атаки ХАМАСА, представила свой танк Barak с искусственным интеллектом, который может создавать 360-градусный обзор поля боя для действующих экипажей.

Разработка Германии в области искусственного интеллекта произвела большое впечатление на испытателей оружия во всем мире. Берлин представил среду для тестирования оружия в виртуальной реальности, которая позволяет проводить более быстрые и масштабные испытания оружия, чем это было возможно раньше.

Разработчики проекта GhostPlay из компании 21 Strategies утверждают, что моделирование сложных сценариев военных сражений позволяет разрабатывать новые, более эффективные варианты действий.

По словам генерального директора 21strategies Ивонна Хофстеттера, варианты позволяют принимать решения, более "похожие на человеческие", на основе смоделированных подразделений.

В июне 2023 года Австралия, Великобритания и США провели совместные военные учения, в ходе которых был развернут рой беспилотных летательных аппаратов, управляемых искусственным интеллектом. Беспилотники обнаружили и отслеживали военные цели в обстановке, имитирующей реальную боевую ситуацию.

Министерство обороны США объявило о планах создания флота беспилотных летательных аппаратов, управляемых искусственным интеллектом. Эти беспилотники будут развернуты на суше, море и в воздухе, чтобы дать США преимущество в военном противостоянии с Китаем, который также активно разрабатывает автономные беспилотные летательные аппараты.

На юго-западе Англии было проведено тестирование трех военных систем: танка Challenger 2, бронемашины Warrior и беспилотного наземного транспортного средства Viking. Тестирование, проведенное Лабораторией оборонной науки и технологий Великобритании (DSTL), показало, что эти системы могут эффективно взаимодействовать друг с другом. Это означает, что союзники могут сократить усилия по дублированию и повысить эффективность своих военных операций.