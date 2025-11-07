ua en ru
Искусственный интеллект как драйвер новой волны ІТ-профессий: инсайды от митапа FAVBET Tech

Пятница 07 ноября 2025 14:18
UA EN RU
Искусственный интеллект как драйвер новой волны ІТ-профессий: инсайды от митапа FAVBET Tech Фото: FAVBET Tech поучаствовал в митапе по развитию ИИ (Favbet Tech)
Автор: Илона Свиридова

В рамках крупнейшего технологического события страны IT Arena во Львове, партнер конференции FAVBET Tech присоединился к экспертному митапу "AI-Ready Talents: Как строить Next Generation of Tech Professionals для AI Era".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз FAVBET Tech.

Дискуссия была посвящена тому, как украинской ІТ-индустрии быстро адаптировать рынок труда и образование к стремительному развитию искусственного интеллекта и сформировать пул специалистов, готовых работать с AI-технологиями.

Среди участников - разработчики, дата-саентисты, ML-инженеры, DevOps и продуктовые техлиды.

Спикерами выступили Артем Скрипник (FAVBET Tech), Максим Баланюк (Metinvest Digital), Александр Краковецкий (DevRain) и Илья Кабачинский (Scroll.media).

Формат был сфокусирован на практических решениях для карьерного развития у AI-эра, в частности - сочетании сильных hard skills с AI-first мышлением.

Искусственный интеллект как драйвер новой волны ІТ-профессий: инсайды от митапа FAVBET TechФото: Favbet Tech

Как отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник, искусственный интеллект стал реальностью ІТ отрасли сегодня и обещает коренным образом изменить каждую индустрию в будущем. Учитывая это, критически важно сформировать благоприятную среду для развития талантов в этой сфере, что является залогом сохранения конкурентоспособности.

FAVBET Tech системно инвестирует в обучение команд и углубление внутренней экспертизы в области ИИ. Однако фундаментальный успех индустрии зависит от синергического взаимодействия бизнеса, университетов и профессиональных коммьюнити, говорит Скрипник.

"Необходима совместная разработка и имплементация образовательных программ, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно отвечать на вызовы ближайших лет в сфере ИИ", - подчеркнул CEO FAVBET Tech.

В ходе митапа участники также обсудили появление новых ролей типа AI Product Engineer или AI Ops и интеграцию AI-инструментов в tech-stack компаний. Речь шла и о ресурсах для обучения новым навычкам, а также участии в open-source AI-проектах для карьерного роста.

В целом встреча стала эффективной площадкой для диалога бизнеса и IТ-сообщества по конкретным шагам, необходимым для подготовки отрасли к новой реальности, где ИИ играет центральную роль.

Искусственный интеллект как драйвер новой волны ІТ-профессий: инсайды от митапа FAVBET TechФото: Favbet Tech

FAVBET Tech - украинская компания, которая входитв топ-50 ІТ-компаний страны по количеству специалистов по версии DOU и активно поддерживает проекты в области ИИ. В 2025 году компания стала соинициатором ИИ-комитета Ассоциации "IT Ukraine", объединяющего ведущие компании отрасли для разработки инновационных решений и формирования стратегии развития AI-сектора в Украине.

