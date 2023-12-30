Искусственный интеллект, defense-tech, криптоактивы и стартап-экосистема: как развивалась IT-сфера в 2023 году

О defense-tech

Нашим приоритетом в 2023 году стали проекты, направленные на технологическое усиление украинской армии. После полномасштабного вторжения, украинские разработчики начали активно генерировать боеспособные и конкурентоспособные оборонные решения. Понимая, насколько сильный импакт они могут иметь для приближения победы, Минцифра вместе с Минобороны, Генштабом, СНБО, Минстратегпромом и Минэкономики создали кластер Brave1 – платформу, объединившую всех стейкхолдеров defense-tech сектора – бизнес, государство и военных – и ставшей площадкой для разработки прорывных оборонных технологий украинского производства.

Сейчас на платформе зарегистрировано более 900 разработок, 423 из которых получили статус BRV1, то есть высокую и среднюю оценку экспертов Генштаба. Это означает, что эти решения интересны и приоритетны для Сил безопасности и обороны и получают всемерную поддержку от кластера, в частности финансовую, организационную и информационную. Всего за 8 месяцев работы Brave1 профинансировал 137 разработок на 2,325 млн долларов.

В рамках кластера представлены совершенно разные оборонные технологии — беспилотные авиационные и роботизированные комплексы, разработки в сфере РЭБ/РЭР, AI-решения, техническое оборудование для разведки, навигации и геоинформационных систем, ракетно-артиллерийского огневого поражения, роботизированные и телеуправляемые установки, морские дроны и т.п.

Среди наиболее знаковых и хорошо известных продуктов, с которыми работает Brave1 – турель "Сабля" и платформа "Рысь" с удаленным управлением. А также плащ-невидимка, маскирующая наших военных от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Эти технологии уже активно применяются на поле боя и сохраняют жизнь наших защитников.



О Дія.City

Весь прошлый год пространство Дія.City продолжало развиваться и пополняться новыми резидентами. За это время к нему присоединились 370+ компаний. Это мощные как международные, так и украинские игроки – ELEKS, Avenga, Nokia, Quantum Systems, Uklon, Vodafone, Новая почта и другие. Поэтому в целом условиями пространства сейчас пользуются уже более 760 резидентов, в которых работают более 60 тысяч человек.

Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы больше технологических компаний имели возможности работать и развиваться в пределах пространства. Особенно это касается defense-tech. Поэтому раньше такую возможность мы предоставили компаниям, занимающимся разработкой и производством воздушных, водных и наземных беспилотников, их техническим обслуживанием и ремонтом, обучением управлению дронами и аэроразведке. Всего в Дія.City уже работает более 80 компаний, которые создают дроны, работы и другие оборонные инновации.

Для таких компаний резидентство в Дія.City – это возможность построить прозрачную и эффективную корпоративную структуру, что очень важно для привлечения инвестиций. Кроме того, мощным стимулом для масштабирования бизнеса является НнВК, действующий в пределах пространства и позволяющий резидентам реинвестировать средства в развитие. Есть кейс, когда одна из мощных компаний оборонно-промышленного комплекса за год работы на НнВК аккумулировала бюджет и построила собственный R&D-центр.

О развитии стартап-экосистемы

Мы поставили себе цель – увеличить количество стартапов на миллион населения. Для этого работаем по 3 основным трекам.

Первый – это формирование культуры технологического предпринимательства среди школьников и студентов. Чтобы они после окончания обучения или даже в процессе получения образования имели соответствующие скилы и могли создать собственный бизнес-проект. Второй – создание акселерационных возможностей. Для этого мы запускаем разные программы вместе с бизнесом и общаемся о привлечении в Украину таких организаций, как Techstars, Plug and Play, Alchemist Accelerator.

И третий, пожалуй, самый важный — упрощение доступа к инвестициям и грантовым возможностям. Мы продолжаем работать над тем, чтобы объединить международные инвестиционные фонды идеей поддержки украинской цифровой экономики. Наша цель – собрать около 200 млн долларов для украинских стартапов. Сейчас, если не считать сектор defense-tech, работает уже 4–5 крупных фондов, созданных эксклюзивно для поддержки украинских стартапов.

В этом направлении активно работает Украинский фонд стартапов. Он является самым большим ангельским инвестором в стране. За 2023 год размер поддержки фондом стартапов и проектов составляет около 2,7 млн долларов в рамках реализации основных грантовых и партнерских программ.



Об искусственном интеллекте



В этом году искусственный интеллект стал темой номер один по всему миру. Украина как технологическое государство также не стоит в стороне от этого тренда и активно усиливает свои позиции в развитии AI, а также интегрирует его во все сферы жизни — от бизнеса до государственного управления.

В 2023 году мы представили дорожную карту регулирования искусственного интеллекта в Украине, которая описывает наше видение внедрения национального законодательства в сфере AI. Доркарта основывается на подходе, который мы назвали Bottom-up, то есть движение снизу вверх. Это означает, что сначала государство предоставит бизнесам все инструменты, чтобы подготовиться к требованиям национального регулирования, и только после этого введет законодательство по искусственному интеллекту.

Такой подход поможет компаниям заблаговременно адаптировать свои AI-продукты под будущие требования украинского регулирования. Важно, что наши стандарты будут синхронизированы с европейскими требованиями. Это позволит украинским компаниям легко выходить на международные рынки в будущем, когда Европа примет собственное законодательство в сфере искусственного интеллекта.



Об украинском е-резидентстве



В декабре мы запустили бета-тестирование uResidency — украинской программы электронного резидентства, благодаря которой граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес с любой точки мира, уплачивая налоги в наш бюджет.

Эта программа станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей, а также усилит бренд Украины как цифрового государства.

В фокусе uResidency — владельцы малого бизнеса из Азии и Европы, в частности, специалисты по ИТ-сфере и специалисты, предоставляющие онлайн-услуги в сфере креативной экономики. В начале следующего года программа станет доступна гражданам первых четырех стран — Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. С развертыванием программы этот список будет расширяться.



О виртуальных активах



В начале года запустили безвозмездный образовательный курс по криптограмотности и блокчейну на Дія.Освіта, к которому присоединились уже 21 000 украинцев. Вместе с коллегами из Комитета по вопросам правовой политики работали над концептом "цифровой вещи", разновидностью которой являются криптоактивы, и это уже закреплено в Гражданском кодексе. Чтобы определить потребности криптобизнеса в нашей стране, инициировали и презентовали исследование WEB3 для Украины: диалог с учредителями. В нем приняли участие 50 web3-предпринимателей. Результаты этого исследования мы учтем при формировании и реализации государственной политики в области цифровой экономики, цифровых инноваций и технологий в Украине.



Также в этом году зарегистрировали альтернативный законопроект № 10225-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине". Основная цель – запустить эффективный крипторинок и ввести понятные правила налогообложения операций с новым классом активов.



О планах на 2024 год

Defense-tech еще долгое время будет нашим неизменным приоритетом. В следующем году планируем создать Армию роботов и Армию РЭБ в рамках Brave1, чтобы на передовой становилось еще больше эффективных решений, сохраняющих жизнь наших защитников.

Создание лучших условий для технологического сектора – еще одно важное направление работы. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы у компании были все возможности для развития и масштабирования именно в нашей стране, чтобы здесь рождались единороги, а в Украину заходили мировые технологические гиганты. Уверен, что Украина будущего — успешное технологическое государство, страна инноваций, где выгодно и перспективно строить бизнес.

В планах также запустить регуляторную песочницу для высокотехнологичных стартапов, работающих в сфере web3 и AI. В рамках этой среды компании смогут разрабатывать и тестировать свои продукты в соответствии с будущим законодательством, получая всестороннюю поддержку со стороны государства.

В следующем году продолжим бустить развитие искусственного интеллекта. Планируем разработать Белую книгу, сформировать общие и секторальные рекомендации для бизнеса и запустить курс по AI для студентов-медиков. Кроме того, будем работать над Government BI — системой для принятия взвешенных управленческих решений на основе Big Data и AI. Также в планах создать хаб для международных разработок GovTech, чтобы обмениваться опытом с другими странами и масштабировать успешные решения.