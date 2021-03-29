Штрафи за порушення пожежної безпеки через суд: Рада розгляне законопроекти 30 березня

Верховна рада на позачерговому засіданні 30 березня рассмотрить два законопроекти про порушення пожежної безпеки. Вони передбачають збільшення штрафів, а також їх присудження через суд.

Він розповів, що в законопроектах №4157 і 3931 буде посилена відповідальність за порушення приписів ДСНС про пожежної безпеки або недопуск на об'єкт співробітника служби з надзвичайних ситуацій.

Штрафи за порушення приписів будуть збільшені з 8,5 до 1700 гривень. Але в той же час, їх не можна буде виписувати на місці. Присудити штраф зможе тільки суд.