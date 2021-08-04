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Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів

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Україна, Середа 04 серпня 2021 11:46
Штрафи за порушення обігу ГМО-продукції в Україні планують підняти в 100 разів Фото: уряд України планує посилити боротьбу з ГМО (www.kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки підготувало два законопроекти: про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та про посилення відповідальності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами. Документи планується затвердили на засіданні уряду 4 серпня та передати до Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 4 серпня.

Першим документом планується розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО; удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнього природного середовища; запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО; удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності.

Другим законопроектом пропонується посилення відповідальності за поводження з ГМО.

Зокрема, планується встановити, що невиконання поводження з генетично модифікованими організмами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 7000 до 1000. (Зараз штрафи становлять від 5 до 8 громадян та від 7 до 10 для посадовців).

Неоподаткований мінімум становить 17 гривень. Таким чином, максимальний штраф становитиме 17 тисяч гривень

Крім того, планується встановити, що розміщення на ринку генетично модифікованої продукції з порушенням вимог законодавства тягне за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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