ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Штрафование облэнерго не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме, - нардеп

Новина українською →
Суббота 28 января 2023 14:59
Штрафование облэнерго не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме, - нардеп Фото: штрафование облэнерго не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Штрафуя операторов системы распределения Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме, возникшей в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Викторию Гриб.

"На сегодняшний день ситуация, которая есть в секторе электроэнергетики и вообще энергетики - она критическая, и штрафование никоим образом не помогут решить ее на будущее. Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке", - сказала она .

Гриб подчеркнула, что сейчас энергетические компании пытаются работать и оказывать услуги украинцам в условиях российской агрессии и постоянных обстрелов.

"Вы, как регулятор, приведите пример с самого начала агрессии России, когда они уже начали непосредственно вмешиваться в работу нашей энергосистемы, что именно сделал регулятор, чтобы улучшить качество предоставления услуг операторами системы распределения", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, пока не существует нормативно-правовой базы, которая обязывала бы энергетические компании разрабатывать графики отключений, а существующие графики они разрабатывали сами по собственной инициативе.

Напомним, 26 января Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки начались проблемы с электроснабжением на юге Украины, в частности в Одессе, из-за чего в Одесской области были применены графики аварийных отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору