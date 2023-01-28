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Штрафування обленерго не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, - нардеп

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Субота 28 січня 2023 14:59
Штрафування обленерго не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, - нардеп Фото: штрафування обленерго не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Штрафуючи операторів системи розподілу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, яка виникла внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову підкомітету Верховної ради з питань енергетичної безпеки Вікторію Гриб.

"На сьогодні ситуація, яка є в секторі електроенергетики і взагалі енергетики - вона є критичною, і штрафування ніяким чином не допоможуть вирішити її на майбутнє. Ми всі бачимо, в якій ситуації знаходимось після обстрілів, що сьогодні відбувається на ринку", - сказала вона.

Гриб підкреслила, що зараз енергетичні компанії намагаються працювати та надавати послуги українцям в умовах російської агресії та постійних обстрілів.

"Ви, як регулятор, наведіть приклад, з самого початку агресії рф, коли вони вже почали безпосередньо втручатись у роботу нашої енергосистеми, що саме зробив регулятор, щоб поліпшити якість надання послуг операторами системи розподілу", - наголосила нардеп.

За її словами, наразі не існує нормативно-правової бази, яка б зобов’язувала енергетичні компанії розроблювати графіки відключень, а існуючі графіки вони розробляли самі за власною ініціативою.

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.

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