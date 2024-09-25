Штрафы для водителей электросамокатов: за что и сколько придется платить

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Какие ПДД действуют для электросамокатов

Хотя четко определенных правил для водителей электросамокатов в Украине пока нет, патрульная полиция предоставила важные рекомендации для безопасного использования этого вида транспорта. Поскольку электросамокаты приравняли к транспортным средствам, их движение по тротуарам или велосипедным дорожкам запрещено.

Основные правила для пользователей электросамокатов:

Двигаться как можно правее по проезжей части.

Не управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Использовать светоотражающие элементы для повышения видимости.

Не перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией электросамоката.

Пользоваться средствами безопасности и обязательно носить шлем во время движения.

Также водители электросамокатов должны соблюдать общие правила дорожного движения, в частности, при проезде перекрестков.

Возрастных ограничений для управления электросамокатами пока нет, однако главным требованием является способность водителя контролировать транспортное средство во время движения.

Какие штрафы угрожают водителям электросамокатов

Аварийные ситуации с участием водителей электросамокатов на украинских дорогах участились, что вызвало необходимость введения наказаний для тех, кто угрожает безопасности других участников движения. Согласно патрульной полиции, ответственность для владельцев электросамокатов приравнена к водителям автомобилей в случае причинения ДТП.

Какие штрафы и наказания действуют для владельцев электросамокатов:

850 гривен - за движение по тротуарам или велосипедным дорожкам.

17 000 гривен - за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

От 3 до 5 лет лишения или ограничения свободы - за кражу электросамоката или моноколеса.

От 5 до 8 лет лишения или ограничения свободы - за кражу, совершенную группой лиц.

В случае, если водитель электросамоката сбивает пешехода, его дальнейшую ответственность определяет суд. Если пострадавший получил телесные повреждения, наказание может включать лишение свободы.

Примеры судебных дел

В Едином реестре судебных решений зарегистрировано три уголовных дела, связанных с ДТП с участием водителей электросамокатов. В двух случаях суд признал виновными именно водителей электротранспорта.

В первом случае, водитель самоката ехала по тротуару с ребенком и сбила женщину, которая получила травмы средней тяжести. Пострадавшая длительное время находилась в больнице и нуждалась в установлении эндопротеза для восстановления двигательной способности.

Суд признал водительницу виновной по ст. 291 УК Украины и назначил ей 1 год условного заключения. Также она обязана оплатить 112 160 гривен за лечение потерпевшей, 23 тысячи гривен моральной компенсации и половину расходов на юридическое сопровождение. Однако, водителю не запретили управлять электросамокатом, и транспортное средство ей вернули.

Во втором деле, водитель электросамоката сбил девушку на велосипеде. Суд признал его виновным по ст. 291 УК Украины и назначил штраф в размере 3400 гривен (200 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Кроме того, водитель обязан уплатить 70 тысяч гривен морального вреда и 37 216 гривен материальной компенсации потерпевшей.

Если водитель электросамоката попадет в ДТП, правоохранители обязательно оформят инцидент, особенно если есть пострадавшие. В Украине уже есть судебные прецеденты, даже несмотря на то, что статус водителей электросамокатов на дорогах еще не полностью урегулирован.

Хотя окончательное решение о правовом регулировании электросамокатов остается за законодателями, водителям следует быть осторожными. Патрульная полиция рекомендует соблюдать правила дорожного движения так, как это делают водители велосипедов или мопедов.