Штрафы для водителей электросамокатов: за что и сколько придется платить

Электросамокаты уже давно стали не просто развлечением, а удобным средством передвижения как в городах, так и за их пределами. Законодательно приравняли эти транспортные средства к полноценным транспортным средствам, что существенно повлияло на ответственность их владельцев за нарушение правил дорожного движения.
Какие штрафы угрожают владельцам электросамокатов – в материале РБК-Украина.
Хотя четко определенных правил для водителей электросамокатов в Украине пока нет, патрульная полиция предоставила важные рекомендации для безопасного использования этого вида транспорта. Поскольку электросамокаты приравняли к транспортным средствам, их движение по тротуарам или велосипедным дорожкам запрещено.
Основные правила для пользователей электросамокатов:
Возрастных ограничений для управления электросамокатами пока нет, однако главным требованием является способность водителя контролировать транспортное средство во время движения.
Аварийные ситуации с участием водителей электросамокатов на украинских дорогах участились, что вызвало необходимость введения наказаний для тех, кто угрожает безопасности других участников движения. Согласно патрульной полиции, ответственность для владельцев электросамокатов приравнена к водителям автомобилей в случае причинения ДТП.
Какие штрафы и наказания действуют для владельцев электросамокатов:
В случае, если водитель электросамоката сбивает пешехода, его дальнейшую ответственность определяет суд. Если пострадавший получил телесные повреждения, наказание может включать лишение свободы.
В Едином реестре судебных решений зарегистрировано три уголовных дела, связанных с ДТП с участием водителей электросамокатов. В двух случаях суд признал виновными именно водителей электротранспорта.
В первом случае, водитель самоката ехала по тротуару с ребенком и сбила женщину, которая получила травмы средней тяжести. Пострадавшая длительное время находилась в больнице и нуждалась в установлении эндопротеза для восстановления двигательной способности.
Суд признал водительницу виновной по ст. 291 УК Украины и назначил ей 1 год условного заключения. Также она обязана оплатить 112 160 гривен за лечение потерпевшей, 23 тысячи гривен моральной компенсации и половину расходов на юридическое сопровождение. Однако, водителю не запретили управлять электросамокатом, и транспортное средство ей вернули.
Во втором деле, водитель электросамоката сбил девушку на велосипеде. Суд признал его виновным по ст. 291 УК Украины и назначил штраф в размере 3400 гривен (200 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Кроме того, водитель обязан уплатить 70 тысяч гривен морального вреда и 37 216 гривен материальной компенсации потерпевшей.
Если водитель электросамоката попадет в ДТП, правоохранители обязательно оформят инцидент, особенно если есть пострадавшие. В Украине уже есть судебные прецеденты, даже несмотря на то, что статус водителей электросамокатов на дорогах еще не полностью урегулирован.
Хотя окончательное решение о правовом регулировании электросамокатов остается за законодателями, водителям следует быть осторожными. Патрульная полиция рекомендует соблюдать правила дорожного движения так, как это делают водители велосипедов или мопедов.
При написании материала использовались источники: ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", Правила дорожного движения, данные с платформы "Опендатабот".
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