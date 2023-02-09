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Штрафы от НКРЭКУ в военное время не способствуют улучшению работы облэнерго, - "Хмельницкоблэнерго"

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Четверг 09 февраля 2023 15:19
Штрафы от НКРЭКУ в военное время не способствуют улучшению работы облэнерго, - "Хмельницкоблэнерго" Фото: штрафы от НКРЭКУ в военное время не способствуют улучшению работы облэнерго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Штрафы для компании-операторов систем распределения в условиях военного времени не могут оказывать положительное влияние на улучшение работы по восстановлению электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Хмельницкоблэнерго" Олега Козачука в комментарии ExPro.

"Штрафы глобально ничего полезного ни для кого не несут. В условиях военного времени уменьшение наших финансовых возможностей явно не дает ничего положительного для улучшения нашей работы", - указал Козачук.

По его словам, вопрос справедливости распределения лимитов должен урегулироваться Инструкцией по расчету этих лимитов, которая еще не утверждена.

"Основная проблема – не в операторах систем распределения, не в генерации. А в ракетных ударах России. И это нужно понимать, и до проверок, и во время проверок, и после проверок. И нормативная база только подтягивается к современным условиям", - подчеркнул Козачук.

Как указал глава "Хмельницкоблэнерго", нормативная база еще не урегулирована должным образом. По его словам, проверки идут по инструкции 2015 года, с изменениями в последующих годах, в которой прописан совсем другой механизм.

Также Козачук указывает, что важным вопросом остается финансовое состояние компаний и урегулирование задолженности на рынке электроэнергии.

Операторы систем распределения по всей Украине сталкиваются и с фейковыми "коллективными" жалобами.

"Мы сталкивались с "коллективными" обращениями, написанными по одному шаблону, где вставляется только фамилия, имя, отчество. Это часть работы нашего врага - российское ИПСО, и на это тоже нужно обращать внимание", - сообщил руководитель "Хмельницкоблэнерго".

Для решения проблем по отключению потребителей, по словам Козачука, необходимо ввести в действие Инструкцию по расчету, доведению и сбалансированию доводимых до регионов лимитов с учетом предложений и замечаний от участников рынка и урегулировать проблемы с задолженностью в секторе.

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