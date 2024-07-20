Штрафы за техосмотр. Когда водителям их могут выписать и какую сумму придется заплатить

Какие авто и когда должны проходить техосмотр

"Прежде всего нужно знать, что в настоящее время техническому контролю подлежат не все транспортные средства. В частности, легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам и не используемые в коммерческих целях, проходить технический контроль не должны", - говорит юрист.

Обязательным техосмотр является для:

грузовых авто

грузопассажирских авто

автобусов

такси

коммерческой техники

тракторов и т.п.

Они должны проходить ТО раз в 2 года. Для грузовых автомобилей с весом от 3,5 тонн техосмотр производится ежегодно.

"При этом есть спорные моменты, которые могут по-разному трактоваться полицейскими по транспортным средствам категории В, но предназначенных для перевозки грузов, в том числе пикапов", - говорит Володарский.

Как накажут водителей за транспорт без ТО

"Если транспортное средство действительно подлежит техническому контролю, но своевременно его не прошло, при первом нарушении в согласно со ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях, налагается штраф в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 340 гривен", - объясняет Володарский.

В случае повторного такого нарушения в течение года наказание предусматривает:

штраф до 1700 грн

или может быть применено лишение права вождения транспортными средствами от 3 до 6 месяцев

или административный арест от 5 до 10 суток

"Поэтому в "спорных" случаях еще при вынесении первого постановления за такое нарушение его целесообразно обжаловать, в том числе в судебном порядке, чтобы снять все вопросы", - говорит юрист.

Отметим также, что в последние годы говорят о возвращении обязательного ТО для всех видов транспортных средств. Но из-за войны нововведений в этом вопросе пока не предусмотрено.