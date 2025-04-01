Штрафы за качество газа только усложняют восстановление предприятий, - эксперт

По его словам, из-за российского террора Украина потеряла до 40% газодобычи, что поставило государственные и частные компании в чрезвычайно сложные экономические условия.

"Важно решить проблему штрафных санкций, которые были наложены на газодобывающие компании в связи с невозможностью на 100% обеспечить качество производимого газа в результате уничтожения или серьезного повреждения соответствующего оборудования рашистскими ракетами и дронами", - подчеркнул Омельченко.

Он отметил, что штрафы в этой ситуации только усложняют и без того кризисную ситуацию, ведь добытчики не имеют возможности быстро восстановить поврежденные мощности и обеспечить соответствие газа стандартным параметрам.

"Штрафные санкции за качество газа в этой ситуации только подливают масла в костер кризиса", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, оптимальным решением была бы отмена штрафов на период восстановления оборудования, при условии некритического отклонения качества газа от нормативных показателей. Это поможет компаниям сконцентрировать ресурсы на восстановлении производства и стабилизации рынка.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Рады по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что Комитет планирует обратиться к Минэнерго и НКРЭКУ с предложением рассмотреть механизмы смягчения требований к качеству газа.