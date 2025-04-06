Штрафы за качество газа тормозят восстановление добычи, - эксперт

По его словам, действующие нормативы качества газа были заложены еще в 2015-2016 годах и основывались на контрактах с "Газпромом".

"На самом деле действующее законодательство, оно еще одобрено было в 2015-2016 году, это были те нормы, которые были фактически прописаны в контракте с "Газпромом", то это общие показатели российского газа, который транспортировался в Европу", - отметил Петренко.

В результате атак на объекты газодобывающей инфраструктуры ряд компаний потерял возможность соответствовать установленным параметрам качества.

"Простым языком - компании инвестировали в объекты, инвестировали в месторождения, инвестировали в объекты десятки миллионов долларов для того, чтобы они соответствовали показателям качества, а из-за российских атак они физически перестали иметь возможность соответствовать", - пояснил Петренко.

Ассоциация газодобывающих компаний обратилась к НКРЭКУ и Министерству энергетики и они рассматривают возможность пересмотра требований к качеству газа с учетом новых реалий.

"Мы обратились к регулятору и обратились в Министерство энергетики, чтобы на период восстановления все же в таких форс-мажорных условиях, чтобы компании без вины не отвечали за эти обязательства, и найти определенный компромиссный механизм для того, чтобы компании в таких ситуациях не платили те штрафы, которые они сейчас вынуждены платить, и чтобы эти средства могли быть вложены именно в восстановление непосредственных объектов", - подытожил он.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также заявил, что в нынешних условиях штрафы за несоответствие качества газа только ухудшают финансовое положение газодобывающих компаний и усложняет процесс восстановления после ударов российских ракет и дронов.