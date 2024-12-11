Штрафы за буллинг в школах могут вырасти до 10 000 гривен, - образовательный омбудсмен

Несоответствие наказаний и пробелы в законодательстве

В сфере защиты детей от буллинга существует ряд нерешенных вопросов. Одной из главных проблем является то, что педагоги, признанные судом виновными в буллинге, после уплаты небольшого штрафа (850-1700 гривен) могут продолжать педагогическую деятельность. Это создает риск повторения таких действий, что противоречит принципам защиты детей в учебных заведениях. Законодатели предлагают временно отстранять таких педагогов от работы для обеспечения безопасности учеников.

Недостатки судебного процесса

Судебная практика по делам о буллинге также остается несовершенной. Только 45% дел заканчиваются вынесением приговора, тогда как 55% остаются без рассмотрения по формальным причинам, таким как недостатки в оформлении документов или истечение сроков рассмотрения (всего три месяца). Это позволяет буллерам избегать ответственности. Законодатели предлагают увеличить сроки рассмотрения таких дел до одного года, чтобы обеспечить эффективную судебную защиту.

Сбор доказательств: сложности для пострадавших

Пострадавшие часто сталкиваются с трудностями в сборе доказательств. Аудио- и видеозаписи являются ключевыми доказательствами в таких делах, но их использование может вызывать юридические вопросы. Некоторые педагоги или родители буллеров даже пытаются уничтожить такие записи, изымая у детей гаджеты. Необходимо обеспечить законодательную защиту учеников, фиксирующих факты буллинга.

Увеличение штрафов как превентивная мера

Штрафы за буллинг сейчас невелики и часто не выполняют воспитательной функции. Предлагают увеличить их размер до 10 000 гривен, чтобы они стали действенным механизмом воздействия как на родителей, так и на педагогов.

"Многим родителям и учителям легче просто оплатить этот небольшой штраф, не реагируя и не проводя воспитательных мероприятий для ребенка. Разработан законопроект нового кодекса об административных правонарушениях", - заявила Лещик.