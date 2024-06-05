Штрафы, но не всегда. Какие наказания за езду по полосе для общественного транспорта

Какое наказание за движение по полосе общественного транспорта

Движение по полосе общественного транспорта на частном автомобиле является административным правонарушением, обращает внимание Евгений Булименко. Это регулируется частью 3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 680 гривен", - объясняет адвокат.

В полиции напоминают, что внимательно следят за соблюдением этого правила. Утром или вечером, когда движение на дорогах самое активное, контролировать водителей могут специальные птарули. В Киеве они часто дежурят, например, на мостах.

"Патрульные продолжают следить за соблюдением ПДД на улицах столицы, в частности, выявляют нарушения на полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств", - говорится в сообщении полиции Киева.

Обратите внимание. Пункт 17 ПДД Украины свидетельствует, что водителям не маршрутных транспортных средств нельзя двигаться по полосе обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11. Исключение являются водители такси и велосипедов.

При этом для поворота направо заезжать на полосу общественного транспорта разрешено. Также водителям разрешается заехать для посадки или высадки пассажира. Заезжать на полосу общественного транспорта можно только в местах разрыва сплошной линии дорожной разметки.

Фото: Движение по полосе общественного транспорта вне разрешенных часов наказывается штрафом в размере 680 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)

Когда по полосе общественного транспорта можно ехать

Отдельные полосы для движения общественного транспорта городах часто обустраивают в городах с активным движением автомобилей. Ехать по ним частным автомобилям запрещено, но не всегда.

У таких полос на специальном знаке может быть указан временной промежуток, когда этими полосами пользоваться разрешается и штрафом не наказывается.

Преимущественно по ним полосами для общественного транспорта ехать не в пиковые часы.

К примеру, запретить движение по полосе общественного транспорта могут с 7 до 11 утра. Это делается для того, чтобы разгрузить движение общественного транспорта и автобусы и троллейбусы двигались по графику без задержек. Поэтому следует каждый раз обращать внимание на знаки, расположенные у полос общественного транспорта и ориентироваться по ним.