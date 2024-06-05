Штрафы, но не всегда. Какие наказания за езду по полосе для общественного транспорта

За езду по полосе общественного транспорта придется заплатить штраф. Впрочем, далеко не всегда. Иногда по этой полосе движение разрешается в четко установленные часы.
РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко о том, что нужно знать о запрете движения по полосе, по которой двигаются автобусы, троллейбусы и другой коммунальный транспорт.
Движение по полосе общественного транспорта на частном автомобиле является административным правонарушением, обращает внимание Евгений Булименко. Это регулируется частью 3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 680 гривен", - объясняет адвокат.
В полиции напоминают, что внимательно следят за соблюдением этого правила. Утром или вечером, когда движение на дорогах самое активное, контролировать водителей могут специальные птарули. В Киеве они часто дежурят, например, на мостах.
"Патрульные продолжают следить за соблюдением ПДД на улицах столицы, в частности, выявляют нарушения на полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств", - говорится в сообщении полиции Киева.
Обратите внимание. Пункт 17 ПДД Украины свидетельствует, что водителям не маршрутных транспортных средств нельзя двигаться по полосе обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11. Исключение являются водители такси и велосипедов.
При этом для поворота направо заезжать на полосу общественного транспорта разрешено. Также водителям разрешается заехать для посадки или высадки пассажира. Заезжать на полосу общественного транспорта можно только в местах разрыва сплошной линии дорожной разметки.
Отдельные полосы для движения общественного транспорта городах часто обустраивают в городах с активным движением автомобилей. Ехать по ним частным автомобилям запрещено, но не всегда.
У таких полос на специальном знаке может быть указан временной промежуток, когда этими полосами пользоваться разрешается и штрафом не наказывается.
Преимущественно по ним полосами для общественного транспорта ехать не в пиковые часы.
К примеру, запретить движение по полосе общественного транспорта могут с 7 до 11 утра. Это делается для того, чтобы разгрузить движение общественного транспорта и автобусы и троллейбусы двигались по графику без задержек. Поэтому следует каждый раз обращать внимание на знаки, расположенные у полос общественного транспорта и ориентироваться по ним.
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