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Штраф або в'язниця до 8 років: яка може бути відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 11:01
Штраф або в'язниця до 8 років: яка може бути відповідальність за підробку COVID-сертифікатів Фото: яка ситуація з підробленням COVID-сертифікатів в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У поліції розповіли, яка ситуація з підробленням COVID-сертифікатів в Україні. Послугами фейкових документів скористались 1750 людей.

Про це заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

Скільки відкрито справ

За його словами, 94% ресурсів, які пропонують продаж сертифікатів, є фейковими або це робота шахраїв. Відкрито 486 кримінальних проваджень, провели 140 обшуків.

Правоохоронці оголосили 85 підозр та заблокували 83 ресурси. 1750 громадян скористались послугами шахраїв.

"Буде тривати перевірка тих громадян і зробимо все щоб притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб", - заявив Гринчак.

Скільки коштує підроблений COVID-сертифікат

Підроблений COVID-сертифікат коштує від 2 до 15 тисяч гривень.

Плр-тест оцінюється від 200 до 700 гривень.

Кримінальна відповідальність

Людей, які поршують закон, можуть притягнути до відповідальності, починають від штрафних санкцій і до 8 років позбавлення волі, залежить від кваліфікації справи, повідомив Гринчак.

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