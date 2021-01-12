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Штормовий вітер та обвал скель: Грецію накрили повені

Автор: Анастасия Рокитна

У Греції стався сильний повінь. В результаті цього стався обвал скель, також в країні штормовий вітер.

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Про це повідомляє Ekathimerini.

В результаті негоди затопило міста Яніна та Арта. Там працюють спецмашини для очищення заблокованих водопропускних труб та боротьби з підтопленням.

У селі Теодоріана на околиці Арти пошкоджено десятки будинків, коли вітер зі швидкістю вітру 93,3 кілометра на годину зривало черепицю та димоходи.

Штормова погода у вівторок поширюється на південь та схід, приносячи зливи, блискавки та сильний вітер на більшу частину Іонічного узбережжя, Пелопоннесу та материкової Греції, включаючи Афіни та Салоніки на півночі, перед тим, як рухатися далі на схід до островів Егейського моря.

Нагадаємо, на півночі Іспанії сильна злива призвела до повені у місті Тафалья, в результаті чого загинула щонайменше одна людина - водій, чию машину знесло водою.

Раніше повідомлялося, що на Китай обрушився потужний ураган. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, в результаті якої 190 осіб отримали поранення і шість чоловік загинули.

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