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Більшу частину України сьогодні накриють дощі

Україна, П'ятниця 16 жовтня 2020 08:00
Більшу частину України сьогодні накриють дощі
Фото: людина під парасолькою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні у п'ятницю, 16 жовтня, очікується погіршення погодних умов. На більшій території країни очікуються дощі, температура повітря буде коливатися від +9 до +23 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході, а також в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях сьогодні прогнозують дощі. На решті території буде сухо.

Температура повітря в західних областях становитиме +9+15 градусів вдень, +4+10 ніч. На півночі вдень +14+16 градусів, вночі +8+11. У центральних областях, а також на сході та півдні вдень +19+23 градуси, вночі +10+14, в Одеській області +14+17.

Більшу частину України сьогодні накриють дощі

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощитиме. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +15 градусів. Вночі очікується +10+12 градусів.

Більшу частину України сьогодні накриють дощі

Раніше РБК-Україна писало, що найближчими днями в країні очікується зниження температури, прогнозують дощі. У неділю погода знову повинна стати сухою.

Також повідомлялося, що у жовтні середня місячна температура очікується в межах 6-12 градусів тепла.

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