Штормовий вітер і дощі: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні 2 березня різко погіршилась, оголошено штормове попередження, зокрема у Карпатах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у Карпатах пориви вітру можуть досягнути 25-30 м/с.

"За даними УкрГідрометцентру, впродовж 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

По Києву та Київській області протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що станом на 6 ранку на території країни без опадів. Середня температура повітря на сході -4+0, на решті території країни +2+4. Покриття на дорогах державного значення сухе.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Абранському та Латірському йде невеликий дощ.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що у західних, Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях сьогодні дощі.

Крім того, українські синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року. Середня місячна температура повітря у березні складатиме від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та півдні країни місцями 3-6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря у березні становитиме 22-37 градусів морозу.