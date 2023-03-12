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Штормовой ветер, дожди и снег: погода в Украине сегодня ухудшится

Фото: погода в Украине 12 марта ухудшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 12 марта, ухудшится. Ночью будет шквальный ветер, ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Ночью в Украине дождь и мокрый снег. Днем в восточной части небольшой дождь, в северных областях местами небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью от 0 до +5 градусов, днем +3 +5 градусов,
  • на западе ночью от -2 до +2, а днем +3 +7 градусов;
  • в восточных областях ночью +5 +10 градусов, днем +8 +11;
  • на юге страны ночью +3 +5, а днем +7 +10 градусов;
  • в центральных областях ночью +1 +3 градуса, днем +4 +6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, а днем местами небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

В Киеве столбики термометров ночью будут колебаться от -1 до +1, а днем покажут +3+5 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды и объявляли штормовое предупреждение.

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