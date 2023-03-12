Штормовой ветер, дожди и снег: погода в Украине сегодня ухудшится

Погода в Украине сегодня, 12 марта, ухудшится. Ночью будет шквальный ветер, ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Ночью в Украине дождь и мокрый снег. Днем в восточной части небольшой дождь, в северных областях местами небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, а днем местами небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
В Киеве столбики термометров ночью будут колебаться от -1 до +1, а днем покажут +3+5 градусов.
Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды и объявляли штормовое предупреждение.
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