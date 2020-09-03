ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шторм "Нана" посилився до урагану біля берегів Центральної Америки

Четвер 03 вересня 2020 10:20
Шторм "Нана" посилився до урагану біля берегів Центральної Америки
Фото: ураган (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Новий тропічний шторм Нана, який сформувався біля берегів Центральної Америки, посилився до урагану. Він рухається на захід зі швидкістю 26 км/год.

Про це свідчать данні Національного центру зі спостереження за ураганами США.

Американський центр передбачає, що ураган накриє місто Беліз, розташований в однойменній державі на узбережжі Центральної Америки. Наразі його швидкість поривів вітру становить 33 м/с, що відповідає першій категорії за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті урагану "Лаура" у штаті Луїзіана зросла до 16 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у США ураган першої категорії Ісаіас дістався узбережжя штату Північна Кароліна і накрив житлові квартали Оушн-Айл-Біч.

Крім того, на півночі Мексики через ураган "Ханна" загинули чотири людини, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ураган
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся