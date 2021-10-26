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Шторм у Каліфорнії знеструмив сотні тисяч будинків, але допоміг погасити лісові пожежі

Автор: Сергій Пишкін

Шторм у Північній Каліфорнії допоміг повністю ліквідувати лісові пожежі. Втім, внаслідок негоди загинули двоє людей, близько 380 тисяч будинків й підприємств були знеструмлені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Зазначається, що двоє людей загинули внаслідок падіння дерева на автомобіль.

Загалом, Північна Каліфорнія постраждала через повені, зсуви, снігопади й сильні пориви вітру. У штаті Невада декілька автомагістралей були зачинені, а в округах Колуса та Йоло дороги були заблоковані.

Попри низку наслідків, шторм допоміг погасити одні з найбільших в історії штату лісові пожежі.

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КалифорнияПожежа