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Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию ради мира в Украине

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал премьер-министра Китая Ли Цян повлиять на Россию для завершения войны в Украине. Китайский премьер сегодня начал свой визит в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Web.de.

Штайнмайер во время встречи с китайским премьером призвал его "использовать свой глобальный политический вес и свое влияние на Россию для достижения справедливого мира" в войне в Украине.

Также обсуждались отношения Китая с США. Штайнмайер подчеркнул "особое значение отношений между двумя странами для глобальной безопасности и сотрудничества". Соответственно, федеральный президент "способствовал укреплению каналов связи между двумя странами".

Отношения США и Китая

В последние годы отношения между Вашингтоном и Пекином значительно ухудшились. Основными вопросами являются вопросы торговли и прав человека, а также то, как вести себя с самоуправляемым и демократическим Тайванем, который Пекин считает отторгнутой территорией.

Соединенные Штаты заявляли о намерениях защищать Тайвань в случае китайского вторжения, в то время как КНР не признает территориальную целостность Тайваня и считает его своей территорией. Поэтому Китай постоянно обвиняет США во "вмешательстве во внутренние дела".

В настоящее время госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине, где он встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

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