Штайнмайер сомневается в успешности переговоров Си Цзиньпина с Путиным относительно Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнение в успешности готовящихся в Москве переговоров лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина относительно Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Укринформ ".

Президент ФРГ подчеркивает, что любая мирная инициатива, вне зависимости от кого она исходит, будет успешной "только в том случае, когда есть также готовность говорить с украинцами, с украинским президентом".

Штайнмайер выразил желание, чтобы Китай играл конструктивную роль. При этом президент Германии призвал понимать - "что означает справедливый мир".

В частности, уточнил немецкий лидер, это предполагает прежде всего четко сказать: кто агрессор и кто жертва в этой полномасштабной войне РФ против Украины.