Штайнмайер сомневается в успешности переговоров Си Цзиньпина с Путиным относительно Украины
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнение в успешности готовящихся в Москве переговоров лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина относительно Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".
Президент ФРГ подчеркивает, что любая мирная инициатива, вне зависимости от кого она исходит, будет успешной "только в том случае, когда есть также готовность говорить с украинцами, с украинским президентом".
Штайнмайер выразил желание, чтобы Китай играл конструктивную роль. При этом президент Германии призвал понимать - "что означает справедливый мир".
В частности, уточнил немецкий лидер, это предполагает прежде всего четко сказать: кто агрессор и кто жертва в этой полномасштабной войне РФ против Украины.
Напомним, что согласно заявлению Кремля, глава КНР посетит Москву 20-22 марта. В ходе визита он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что по словам спикера премьер-министра Британии, Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита в Москву.
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