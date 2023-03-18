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Штайнмайер сомневается в успешности переговоров Си Цзиньпина с Путиным относительно Украины

Новина українською →
Суббота 18 марта 2023 00:09
Штайнмайер сомневается в успешности переговоров Си Цзиньпина с Путиным относительно Украины Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнение в успешности готовящихся в Москве переговоров лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина относительно Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

Президент ФРГ подчеркивает, что любая мирная инициатива, вне зависимости от кого она исходит, будет успешной "только в том случае, когда есть также готовность говорить с украинцами, с украинским президентом".

Штайнмайер выразил желание, чтобы Китай играл конструктивную роль. При этом президент Германии призвал понимать - "что означает справедливый мир".

В частности, уточнил немецкий лидер, это предполагает прежде всего четко сказать: кто агрессор и кто жертва в этой полномасштабной войне РФ против Украины.

Напомним, что согласно заявлению Кремля, глава КНР посетит Москву 20-22 марта. В ходе визита он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что по словам спикера премьер-министра Британии, Си Цзиньпин должен призвать Путина завершить войну во время визита в Москву.

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