Штати оцінили вплив масочного режиму на рівень госпіталізації у країні

У Сполучених Штатах Америки досліджували, як обов'язкове носіння масок вплинуло на рівень госпіталізації. Він значно зменшився.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Такі дані дослідження Центрів по контролю і профілактиці захворювань США.
Зазначено, що в період з квітня по липень минулого року дослідники спостерігали за рівнем госпіталізації в 10 американських штатах, де ввели обов'язкове носіння масок - в Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Огайо і Орегоні.
"Вони виявили, що вже через три тижні після вступу в силу указу про обов'язкові захисних масках, кількість госпіталізації з діагнозом COVID-19 в цих штатах впало майже на 5%", - відзначає видання.
Також прес-реліз Центрів по контролю і профілактиці захворювань свідчить, що "зобов'язання людей всього штату носити маски має зв'язок зі зменшенням зростання госпіталізації, пов'язаних з COVID-19".
На даний момент в США 31 штат і столиця Вашингтон оголосили обов'язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень госпіталізації в цих регіонах значно зменшився серед людей у віці від 18 до 64 років.
Нагадаємо, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу в світі уповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження.
Як писало РБК-Україна, глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.