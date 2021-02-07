Штати оцінили вплив масочного режиму на рівень госпіталізації у країні

Такі дані дослідження Центрів по контролю і профілактиці захворювань США.

Зазначено, що в період з квітня по липень минулого року дослідники спостерігали за рівнем госпіталізації в 10 американських штатах, де ввели обов'язкове носіння масок - в Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Огайо і Орегоні.

"Вони виявили, що вже через три тижні після вступу в силу указу про обов'язкові захисних масках, кількість госпіталізації з діагнозом COVID-19 в цих штатах впало майже на 5%", - відзначає видання.

Також прес-реліз Центрів по контролю і профілактиці захворювань свідчить, що "зобов'язання людей всього штату носити маски має зв'язок зі зменшенням зростання госпіталізації, пов'язаних з COVID-19".

На даний момент в США 31 штат і столиця Вашингтон оголосили обов'язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень госпіталізації в цих регіонах значно зменшився серед людей у ​​віці від 18 до 64 років.