Штаты предприятий недоукомплектованы: количество вакансий выросло до максимума за войну

"Так, количество вакансий в абсолютном измерении было самым большим с начала полномасштабного вторжения, а рост происходил практически по всем профессиям", - говорится в отчете.

По данным НБУ, лидерами спроса остаются рабочие специальности, сфера обслуживания и розничная торговля, а в региональном измерении – Киев, Львов и Днепр. В то же время, структура вакансий как по видам деятельности, так и по регионам практически не изменилась по сравнению с сентябрем прошлого года, что свидетельствует об определенной стабилизации структуры экономики в военное время.

Кроме того, впервые за последние два года наблюдается рост количества резюме в абсолютном измерении.

"Вероятно, происходит возврат на рынок труда тех людей, которые по разным причинам выбыли из него в предыдущие периоды. Весомой причиной для этого могло быть увеличение зарплат, а также переход из теневой в официальную занятость. Это подтверждается и сокращением доли экономически неактивного населения по данным опросов InfoSapiens и соответствующим увеличением как занятости, так и уровня участия в рабочей силе", – говорится в обзоре.

Дефицит кадров

Несмотря на рост предложения на рынке труда, дефицит кадров и их негативное влияние на деятельность предприятий, существенно усилились практически во всех видах экономической деятельности. Значительными остаются диспропорции на рынке труда и неравномерными соотношение вакансий и резюме по разным профессиям, отметили в НБУ.

В целом соотношение количества претендентов на одну вакансию ниже даже показателей 2021 года, что также свидетельствует о сжатии рынка труда. В результате, штаты предприятий преимущественно недоукомплектованы и, несмотря на в целом благоприятные ожидания по увеличению объемов реализации продукции предприятиями в последующие 12 месяцев, они не прогнозируют увеличения количества работников.

"Следовательно, предприятия ожидают сохранения дефицита кадров и дальнейшего роста конкуренции за работников", - говорится в обзоре.

В значительной степени усиление давления на деятельность предприятий со стороны нехватки работников в ІІІ квартале было обусловлено увеличением миграционного оттока за границу сверх ожиданий, в частности из-за продолжительных отключений э/э летом, добавили в НБУ.

Обновленный прогноз

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в экономике будет постепенно уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения.

Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда, в первую очередь из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на котором будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе, отметили в НБУ.

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составит 14,2% (предыдущий прогноз – 13,9%), в 2025 году – 11,6% (предыдущий прогноз – 11,4%), в 2026 году – 10, 6% (предыдущий прогноз – 10,3%).