В Штатах отменили все авиарейсы: в чем причина

Как пишет Федеральное авиационное управление США, специалисты работают над восстановлением системы, однако пока нет оценок восстановления обслуживания.

"FAA работает над восстановлением своей системы оповещения воздушных миссий. Сейчас мы проводим окончательную проверку и перезагружаем систему. Мы будем предоставлять частые обновления по мере прогресса", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что прибывающие и вылетающие пассажиры могут ожидать задержек в течение дня.

В то же время аэропорты за пределами США заявили, что их операции продолжают осуществляться в обычном режиме, несмотря на перебои в работе FAA.